TSV Haunstetten holt bedeutende Punkte

In der Fußball-Bezirksliga holt der TSV Haunstetten überraschend einen Sieg gegen Türkgücü Königsbrunn.

Wichtige Punkte gegen den Abstieg sammelte in der Fußball-Bezirksliga der TSV Haunstetten. Gegen den favorisierten SV Türkgücü Königsbrunn siegte die Mannschaft von Trainer Raffael Friedrich überraschend mit 2:1 (1:0). Während Türkgücü Königsbrunn einen Dämpfer hinnehmen musste – das Hinspiel hatte das Team von Trainer Paolo Maiolo noch 3:0 gewonnen –, stellte Haunstetten in der Tabelle den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen her.

In der 14. Minute brachte Ole Bauer Haunstetten in Führung. Nach der Pause stellte Maiolo um und wechselte Abdullah Kücük und Burak Tok ein. Königsbrunn machte fortan mehr Druck und erzielte durch Mert Akkurt in der 65. Minute den verdienten Ausgleichstreffer. Haunstetten allerdings bewies Moral. In der Schlussphase gelang Tobias Zeller der Siegtreffer zum 2:1-Endstand (87.). Haunstetten verbesserte sich durch den fünften Saisonsieg in der Tabelle auf den 14. Platz (19 Punkte). Das nächste Spiel bestreitet die Mannschaft beim SVO Germaringen (Sonntag, 14 Uhr). (AZ)