Perfekter Start für die Haunstetter Handballer

Plus TSV Haunstetten entscheidet das Landesliga-Derby in Friedberg eindrucksvoll für sich.

Von Herbert Vornehm

Der Jahresauftakt hätte für die Landesliga-Handballer des TSV Haunstetten wahrlich nicht besser verlaufen können: mit einem überragenden 32:19 (19:11)-Auswärtssieg beim TSV Friedberg gelang den Rot-Weißen nicht nur eindrucksvolle Revanche für die 25:30-Hinrundenniederlage, sondern auch das Festigen des 6. Platzes mit nun etwas mehr Abstand zu den gefährdeten Rängen.

Die voll besetzte Friedberger Sporthalle, darunter an die hundert Gästefans, sahen am Samstagabend eine weitgehend einseitige Partie, die ab dem 4:6 (12. Minute) durchgängig von Haunstetten dominiert wurde. Mit einer extrem beweglichen Abwehrformation erlaubte man den Gastgebern kaum Entfaltung. Auf der anderen Seite fand man immer wieder die Lösungen, deren Defensive auszuhebeln. Einen Glanztag erwischte dabei Torsteher Nico Feistle mit am Ende 19 Paraden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

