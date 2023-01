Volleyball

15:45 Uhr

Niederlage gegen Sonthofen: Nun hat es die Hochzoller Volleyballerinnen doch erwischt

Erstmals in dieser Drittliga-Saison gab es für die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll (von links Sonja Zellner und Ekatarina Steber beim Block) eine Niederlage.

Plus Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll kassieren im schwäbischen Derby gegen die Allgäu Volleys Sonthofen die erste Niederlage der Saison.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Jetzt hat es die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll doch erwischt. Im Heimspiel gegen die Allgäu Volleys Sonthofen gab es für die bisher ungeschlagene Mannschaft die erste Niederlage in dieser Drittliga-Saison. Allerdings so denkbar knapp mit 2:3 (25:20, 16:25, 25:23, 12:25, 11:15), dass sich Zuschauer wie Spielerinnen an das genauso hart umkämpfte Hinspiel erinnert fühlten. Denn auch dieses war über fünf Sätze gegangen, damals allerdings mit dem besseren Ende für die Augsburgerinnen, die im fünften Satz mit 15:9 den Sack zugemacht hatten. Das haben sie nun im ersten Spiel des Jahres 2023 trotz des Heimvorteils nicht geschafft.

