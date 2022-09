Autobahn-Sperrung

vor 27 Min.

Lkw gerät auf A8 in Gegenverkehr und kippt um

Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen auf der A8 in den Gegenverkehr geraten. Die Autobahn wurde auf Höhe Dornstadt in beiden Richtungen gesperrt.

Auf der A8 auf Höhe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) in Richtung München ist ein Lastwagen am Freitagmorgen von der Spur abgekommen, hat die Betonleitplanke durchbrochen und ist auf der Gegenfahrbahn umgekippt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Die A8 ist ist auf Höhe Dornstadt in beiden Richtungen gesperrt. (mit dpa)

