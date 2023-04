Viele Ortskerne in der Region bluten aus – wie lassen sich Leerstände bekämpfen?

Einfach krass wie man einen an sich guten Artikel zum Thema "leerstehende Gebäude in Gemeinden" mit "Grünen-Bashing" und "Zuwanderungsängsten und einer Neidkultur" kommentieren kann?



Leerstehende Gebäude gehören einem Eigentümer, oftmals Erbengemeinschaften und die sind sich manchmal über Jahre nicht einig was man mit dem Gebäude machen will. Selbst wenn eine Gemeinde Interesse an solchen Grundstücken bekundet, kann man die Eigentümer nicht zu etwas zwingen. Da steht oft die Gier nach mehr Verkaufserlös einer vernünftigen Lösung entgegen und Käufer sind gerade in dieser Zeit nicht mehr bereit jeden Preis zu bezahlen.



Schaut man sich die Bestandsgebäude an, so ist eine Renovierung/Sanierung tatsächlich oft einiges teurer als ein Neubau. Das hat aber weniger mit den aktuellen Anforderungen an eine neue Heizungsanlage zu tun als mit dem Mehraufwand bei einer Sanierung. Bevor ich eine neue Wand einziehen muss die alte raus - bevor ich neue Stromleitungen legen kann müssen die alten raus usw. ... alles das kostet Zeit und damit Geld ... (ich habe in den 90ern ein altes Stadt-Bauernhaus fast in Eigenregie renoviert und weiß daher was so ein Projekt bedeutet).



Selbst wenn man finanziell so etwas stemmen kann, muss man das Wohnen in diesem Baustil auch wollen. Selbst wenn man ohne Limit renovieren könnte - ein schwäbisches Haus aus den 30ern bleibt im Stil immer ein Haus aus dieser Zeit - und das wollen gerade die jungen Bauwilligen nicht haben.



Da liegen die Vorstellungen eher bei einem quadratischen Neubau im Toskana-Stil samt pflegeleichter Steingarten-Idylle und 2-Meter-Gabionen - so ein Bau geht halt nicht Bestand und damit bleibt das Interesse an älteren Bestandsgebäuden eher bescheiden. ich kann das sogar verstehen.

Baue ich neu auf der grünen Wiese ist das Projekt definitv kalkulierbarer als die Renovierung/Sanierung eines älteren Geäudes im Bestand.



Antworten Melden