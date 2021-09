Bahnstreik

vor 26 Min.

So sind Bayern und Schwaben vom Bahnstreik betroffen

Seit Donnerstag wird im Personenverkehr wieder gestreikt. Aktuell ist der Bahnverkehr in Bayern stark beeinträchtigt. So ist die Lage in Bayern und in Schwaben.

Von Susanne Klöpfer

Für Pendler und andere Bahnreisende beginnt nun wieder eine anstrengende Phase. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) streikt erneut. Am Donnerstag, 2 Uhr, hat der Streik im Personennahverkehr begonnen, wie ein Sprecher der GDL Bayern bestätigte. Bis Dienstag, 7. September, werde der Streik andauern. Bahnstreik: Ersatzfahrplan läuft - München und Nürnberg fährt S-Bahn nur im Stundentakt Der Ersatzfahrplan sei am Donnerstagmorgen stabil angelaufen, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Dieser sehe vor, dass im Regionalverkehr 40 Prozent des regulären Fahrplans angeboten werde. Im Fernverkehr fahren etwa 25 Prozent der Züge. In München und Nürnberg sollen die S-Bahnen mindestens im Stundentakt fahren, wie ein Sprecher der Bahn weiter mitteilte. Trotz des Streiks blieb die Lage im Berufsverkehr vielerorts zunächst verhältnismäßig ruhig. Nur wenige Fahrgäste erkundigten sich laut dpa am Donnerstagmorgen am Münchner Hauptbahnhof bei Bahn-Mitarbeitern nach Verbindungen. Auch auf den bayerischen Autobahnen und den Straßen der Landeshauptstadt war zunächst nicht ungewöhnlich viel Verkehr unterwegs. Im Allgäu fallen durch den Bahnstreik fast alle Verbindungen aus "In Bayern fällt ein Großteil der Züge aus. Der Ersatzfahrplan läuft und sollte im Berufsverkehr halbwegs funktionieren", sagte ein Sprecher der Lokführergewerkschaft GDL Bayern unserer Redaktion. Ob der Notfallplan über den Tag eingehalten werden könne, sei aber noch unklar. Lesen Sie dazu auch Deutsche Bahn Einstweilige Verfügung: Bahn geht gerichtlich gegen Streik vor

Bahn-Streik Exklusiv Lokführergewerkschaft GDL lehnt vor fünftägigem Bahnstreik neue Schlichtung ab

Besonders hart trifft der Streik die Pendler und Reisenden im Allgäu. Ein Großteil der Verbindungen im Allgäu fällt flächendeckend aus, wie ein Sprecher der Lokführergewerkschaft GDL Bayern bestätigte. Besonders am Morgen und Abend müssen Fahrgäste mit Ausfällen im gesamten Allgäu rechnen. Grund dafür ist, dass Fahrdienstleister streiken und dadurch die Stellwerke im Schienennetz betroffen sind. Am Augsburger Hauptbahnhof ist die Lage aktuell noch entspannt. Fahrgäste erreichen ihre Züge. Der Fugger-Express in Richtung München und die Strecke nach Nürnberg sind besonders betroffen, heißt es von der GDL. GDL streikt: Auch Züge von anderen Fahrdienstleistern können betroffen sein Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich, da es zu Komplikationen im Schienennetz kommen kann. Die GDL teilte mit, dass auch Fahrdienstleister in den Streik treten würden. Beispielsweise könnten die Stellwerke auf den Strecken der Bayerischen Regiobahn (BRB) so betroffen sein. Das würde Verspätungen und Zugausfälle bei den anderen Unternehmen bedeuten. Bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer den Güterverkehr. Der Grund für den Streik sind die Forderungen der Gewerkschaft für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. „Die Streikbeteiligung ist gut, denn der Frust ist gewaltig", sagte der Sprecher am Donnerstagmorgen“, teilte ein Sprecher der GDL Bayern mit. Bahnstreik dauert vom 2. September bis zum 7. September Noch am Mittwochabend teilte die Bahn mit, zentrale Forderungen der Gewerkschaft erfüllen zu wollen. Die Gewerkschaft äußerte sich zunächst allerdings nicht. Der Bahnstreik ist der dritte innerhalb weniger Wochen und soll voraussichtlich fünf Tage dauern. Er betrifft den Freistaat genauso wie den Rest Deutschlands. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt. Zugausfälle: Was Reisende und Pendler wissen müssen Was müssen Reisende für den Bahnstreik wissen? Die Deutsche Bahn reagiert mit einem Ersatzfahrplan auf die vielen Zugausfälle. Fahrgäste sollten sich über die Reiseauskunft auf der Website oder über die Bahn-App informieren. Die DB empfiehlt ihren Kunden, die Reisen nach Möglichkeit weiterhin zu verschieben. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 2. bis einschließlich 7. September vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. Sie können bis einschließlich 17. September flexibel genutzt werden. Bei "Sparpreisen" und "Super Sparpreisen" ist die Zugbindung aufgehoben. (mit dpa)

Themen folgen