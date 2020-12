vor 55 Min.

Corona-Regeln in Bayern: Das gilt ab Mittwoch, Weihnachten und Silvester

In Bayern sollen Mittwoch neue Corona-Regeln in Kraft treten. Die Maßnahmen betreffen unter anderem die Schulen und die Zeit rund um Weihnachten.

Von Tim Frehler

Weniger Kontakte, weniger Alkohol - dafür mehr Distanzunterricht und Homeoffice. "Zuhause bleiben" lautet die Losung, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) im Anschluss an die Sondersitzung des bayerischen Kabinetts am Sonntag bekannt gab. Söder hatte zur außerplanmäßigen Zusammenkunft geladen, weil die bisherigen Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten.

Die Bilanz der vergangenen Wochen sei sehr gemischt. Der national vereinbarte sanfte Lockdown habe eine Wirkung, aber auch nur eine milde, sagte Söder im Anschluss an die Sitzung. Die Fallzahlen gingen "einfach nicht runter". Um genau das aber zu erreichen, wird das öffentliche Leben in Bayern weiter eingeschränkt. Konkret einigte sich die Koalition aus CSU und Freien Wählern auf zehn Punkte, mit denen die Ausbreitung der Corona-Pandemie eingedämmt werden soll. Unter anderem ruft Bayern den Katastrophenfall erneut aus. Die am Sonntag beschlossenen Maßnahmen sollen ab Mittwoch gelten. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen.

Neue Corona-Regeln in Bayern ab Mittwoch: Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren

Die eigene Wohnung darf nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu gehört beispielsweise zur Arbeit, in die und zum Arzt zu gehen. Einkaufen ist ebenfalls weiterhin möglich. Auch Besuche bei einem anderen Hausstand, Lebenspartnern oder die Teilnahme an Gottesdiensten ist erlaubt. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 200 gilt jedoch eine erweiterte Ausgangssperre: Zwischen 21 und 5 Uhr ist in diesen sogenannten Hotspots dann nur noch der Gang zur Arbeit, Gassigehen mit dem Hund sowie die Begleitung Sterbender und unterstützungsbedürftiger Personen gestattet. Auch aus medizinischen Notfällen darf die eigene Wohnung verlassen werden.

Corona-Maßnahmen in Bayern an Weihnachten und Silvester

Vom 23. bis zum 26. Dezember sind auch Treffen über die zwei Hausstände hinaus mit bis zu maximal zehn Personen - aus bis zu zehn Hausständen - gestattet. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu.

Die bisher auch für Silvester geplanten Lockerungen wurden dagegen gekippt. Damit dürfen sich auch zum Jahreswechsel maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Eine ähnliche Regelung hat bereits Baden-Württemberg, dort gelten die Ausnahmen vom 23. bis 27. Dezember. In Berlin sind über die ganzen Feiertage maximal fünf Personen erlaubt. Hier lesen Sie mehr über die bundesweiten Maßnahmen: Corona-Regeln an Weihnachten und Silvester 2020: Reisen und Besuche in Deutschland.

Schulen in Bayern: Corona-Regelungen verschärft

Ab der Jahrgangsstufe 8 gilt Wechselunterricht. Ausnahmen gelten für das letzte Schuljahr der jeweiligen Schularten. Bis zur Jahrgangsstufe 7 sowie in BOS /FOS wird der Präsenzunterricht beibehalten. An allen beruflichen Schulen findet Distanzunterricht statt. Steigt der Inzidenzwert in Landkreisen oder kreisfreien Städten auf mehr als 200, findet auch dort der Unterricht aus der Distanz statt – mit Ausnahme des letzten Schuljahrs der jeweiligen Schularten.

Schärfere Kontrollen

Die Einhaltung des Mindestabstandes im Handel und bei Dienstleistungsbetrieben soll verstärkt kontrolliert werden. Das gilt besonders in Bezug auf die begrenzte Anzahl von Kunden pro Quadratmeter in Geschäften und die Einhaltung der Maskenpflicht.

Gottesdienste und Versammlungen

Bei Gottesdiensten gilt auch am Platz eine Maskenpflicht. Singen ist verboten. Zudem müssen Teilnehmer bei sämtlichen Versammlungen nach dem bayerischen Versammlungsgesetz eine Maske tragen. Großveranstaltungen sind verboten.

Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Der Konsum von Alkohol in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel ist untersagt.

Neuregelung des Grenzverkehrs

Die Erleichterungen für den kleinen Grenzverkehr in der Einreisequarantäneverordnung werden ab dem 9. Dezember gestrichen. Diese ermöglichten bisher jedem bis zu 24 Stunden test- und quarantänefrei ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland zu reisen.

Testpflicht und FFP2-Masken in Alten-, und Pflegeheimen

Bewohner von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen dürfen künftig nur noch maximal einen Besucher pro Tag empfangen. Dieser muss einen negativen Coronatest vorweisen und eine FFP2-Maske tragen. Die Beschäftigten sollen mindestens zweimal wöchentlich getestet werden.

Systemänderung bei den Gesundheitsämtern

Bayern verpflichtet seine Gesundheitsämter umgehend das bayernweit einheitliche digitale Programm "SORMAS" zum Pandemiemanagement und zur Kontaktnachverfolgung zu verwenden.

Mehr Homeoffice

Staatlich Beschäftigte, deren Dienstposten zu 50 Prozent für Homeoffice geeignet ist, sollen fortan in vollem Umfang von zu Hause arbeiten können.

Alle Neuigkeiten rund um die Corona-Krise können Sie auch jederzeit in unserem Live-Blog verfolgen.

