"Ohne Impfen auf Dauer keine Freiheit": Landtag debattiert über Corona-Regeln

Also wenn ich so diese ganzen Kommentare lese bin ich mir nicht sicher ob ich lachen oder weinen soll. Immer wird die Schuld bei der Politik gesucht. Am Anfang konnte niemand vorhersehen, dass es so eine Pandemie hervor ruft. Ich bin ehrlich und sage nach den ersten Fällen mit Corona, war ich noch ziemlich unbeeindruckt. Dass es dann so rasend schnell sich verbreitet und zu so schweren Erkrankungen kommen kann war ebenfalls nicht vorher sehbar. Aber als die ersten Maßnahmen von der Politik veranlasst waren, war die große Resonanz dass man schon selber für sich verantwortlich ist und sich ja nichts vorschreiben lassen will. Jetzt aber ist die Politik schuld, dass es wieder so kommt. Aber im Sommer als die ersten Lockerungen angekündigt wurden und man in Urlaub fahren konnte oder was auch immer - so schnell konnte man nicht einmal schauen wie die Flieger voll waren, denn der Ballermann und andere Urlaubsregionen musste man ja überfluten. Schließlich hat man sich ja lange genug gegängelt gefühlt und eingeschränkt. Impfen wurde auch für viele erst eine Alternative nachdem man als ungeimpfte Person von vielem ausgeschlossen wurde. Wenn sich jeder so verhalten hätte, dass er keinem anderen Schaden zufügt oder auf die Ärzte und Wissenschaftler gehört hätte, dass es sich um einen sehr ansteckenden Virus handelt, der in immer schnellerer Zeit mutiert, dann wäre vieles anders verlaufen. Um so schnell zu mutieren benötigt auch dieser Virus eine größere Menge seinesgleichen. Und das gelingt ihm vor allem bei ungeimpften erkrankten Personen die eine entsprechende Anzahl an Viren haben.

Und jetzt geht halt alles wieder von vorne los und früher oder später wird alles wieder dicht gemacht.

Antworten Melden Permalink