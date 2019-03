vor 16 Min.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen

Schwere Sturm- und Orkanböen drohen am Donnerstag in Bayern.

Der Sturm in Bayern hat vor allem an den Faschingstagen gewütet, doch auch jetzt flaut die Wetterlage nicht ab. Nun gibt es Warnungen vor Sturm und Orkan in Bayern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. In einigen Landkreisen warnt der DWD sogar vor Orkanböen.

Sturmtief Bennet hatte an den Faschingstagen das Programm vieler Narren durcheinandergewirbelt, diverse Veranstaltungen und Umzüge mussten wegen der Wetterlage abgesagt werden. Doch nachdem es am Aschermittwoch ruhiger geworden war, droht jetzt neuer Sturm in Bayern.

DWD warnt vor Sturm- und Orkanböen in Bayern

In den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Neuburg, Günzburg, Aichach-Friedberg, Unterallgäu, Ostallgäu, Landsberg am Lech, in Augsburg Stadt und Land sowie in den Städten Kaufbeuren und Kempten drohen laut Deutschem Wetterdienst Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometer. Diese treten am Donnerstag zunächst aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometern gerechnet werden.

Für den Landkreis Oberallgäu warnt der DWD sogar vor Orkanböen. Oberhalb von 2000 Metern treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von rund 130 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen muss mit extremen Orkanböen von bis zu 160 Stundenkilometern gerechnet werden.

Sturm und Regen: Wochenende wird ungemütlich

Das frühlingshafte Wetter der vergangenen Wochen scheint zunächst beendet. Die Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee zieht am Donnerstag ostwärts über den Freistaat hinweg. Dahinter fließt kältere Meeresluft ein. Ab Nachmittag soll es regnen. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf etwa 1200 Meter. In der Nacht zu Freitag werden kurze Schauer erwartet, im höheren Bergland Schneefall.

Am Freitag bleibt es bewölkt und windig, es drohen weiterhin Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 13 Grad Celsius. In der Nacht zu Samstag droht in einigen Alpentälern stellenweise Glätte durch gefrierende Nässe.

Für das Wochenende kündigt der Deutsche Wetterdienst ebenfalls Regen an. Bei Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad gibt es erneut stürmisch auffrischenden Westwind. Die Temperaturen fallen in der Nacht zu Sonntag auf 0 bis 6 Grad. (sli)

