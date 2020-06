vor 19 Min.

Diese neuen Corona-Regeln gelten ab morgen

Dicht gedrängt tummelten sich die Badegäste im Familienbad am Plärrer in Zeiten vor Corona. In dieser Saison gilt: Abstand halten.

Bayern lockert weiter: Ab dem 8. Juni sind beispielsweise Freibäder wieder geöffnet. Was ab Montag wieder möglich ist, lesen Sie in der Übersicht.

Von Tim Frehler

Leben mit der Corona-Pandemie bedeutet: Leben mit Einschränkungen. In Bayern gelten weiterhin strenge Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Stück für Stück werden diese aber gelockert. Vor allem im Freizeit und Sportbereich wird ab dem 8. Juni wieder mehr möglich sein. So dürfen ab Montag beispielsweise Freibäder wieder öffnen. Ein Überblick über ausgewählte Regelungen und geplante Lockerungen.

Corona-Regeln: Das ist ab Montag, 8. Juni, erlaubt

Freibäder: Ab dem 8. Juni können Freibäder wieder für Gäste öffnen. Das gilt auch für den Außenbereich von Schwimmbädern, Kureinrichtungen und Hotels. Betreiber müssen jedoch ein Hygienekonzept ausarbeiten, die geltenden geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Thermen, Wellnesszentren und Hallenbäder bleiben weiterhin geschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sport: Für Sportler wird es einfacher werden, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Kontaktfreie Indoor-Sportarten sind nämlich wieder möglich. Das bedeutet, dass etwa Fitnessstudios und Kletterhallen öffnen dürfen. Wer draußen trainiert, darf das nun in Gruppen von bis zu 20 Personen tun - allerdings nur kontaktfrei und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Auch Reha-Gruppen können wieder mit dem Training beginnen. Für Sportarten wie Tennis oder Leichtathletik, die ohne Kontakt und unter freiem Himmel stattfinden, ist der Wettkampfbetrieb freigegeben.

Tanzen und Musizieren: Auch das Tanzen in Tanzschulen ist ab dem 8. Juni wieder möglich. Es muss allerdings immer mit dem gleichen Partner und entsprechendem Abstand zu anderen Paaren getanzt werden. Instrumentalmusikgruppen dürfen auch wieder gemeinsam üben und proben. Allerdings ist die Gruppengröße auf zehn Personen inklusive Leiter beschränkt. Für die Musiker gilt ein Mindestabstand von zwei Metern, bei Blasinstrumenten sind es drei. Eine Mund-Nasen-Bedeckung müssen alle Musiker tragen - außer bei Blasinstrumenten. Die Proben sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.

Corona-Regeln: Das ist bereits jetzt erlaubt

Geschäfte: Seit dem 11. Mai haben in Bayern wieder alle Geschäfte geöffnet. Davor galt eine Begrenzung auf 800 Quadratmeter. Es gelten jedoch Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Friseure: Friseursalons dürfen in Bayern bereits seit dem 4. Mai wieder waschen, schneiden und föhnen. Sie müssen aber strenge Schutzmaßnahmen einhalten.

Gastronomie: Gastronomie-Betriebe dürfen von 6 bis 22 Uhr öffnen und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bewirten. Für Service-Personal und Gäste, die sich nicht an ihrem Platz befinden, gilt eine Maskenpflicht. Gäste, die nicht nach den allgemeinen Kontaktbeschränkungen zusammenkommen dürfen, müssen 1,5 Meter Abstand halten. Außerdem müssen die Betreiber ein Schutz und Hygienekonzept vorlegen. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe dürfen bereits seit dem 20. Mai wieder touristische Übernachtungen anbieten. Clubs und Diskotheken sind aber weiterhin geschlossen.

Gottesdienste: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen oder Moscheen sind unter bestimmten Auflagen möglich: Die Zahl der Teilnehmer hängt jeweils vom Platzangebot ab. Denn grundsätzlich ist zwischen den Teilnehmern ein Mindestabstand von zwei Metern zu halten. Die Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Zusammenkunft darf nicht länger als 60 Minuten dauern. Im Freien ist die Teilnehmerzahl auf 50 limitiert, es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Diese Regeln gelten auch für Bestattungen.

Kontaktbeschränkungen: Weiterhin gilt, dass Treffen im privaten und öffentlichen Raum nur mit dem engen Familienkreis oder mit einem zweiten Hausstand erlaubt sind.

Freizeit: Seilbahnen sowie Fluss- und Seenschifffahrt dürfen wieder Gäste befördern. Auch touristische Busfahrten sind wieder gestattet, solange es sich nicht um Gruppenreisen handelt. Zudem dürfen wieder Angebote wie Stadtführungen gemacht werden. Freizeitparks dürfen ihre Außenbereiche öffnen und nicht mehr als einen Besucher pro 20 Quadratmeter Fläche zulassen. Außerdem müssen sie ein Hygienekonzept vorlegen. Ab dem 15. Juni soll der Theater-, Konzert- und Kinobetrieb wieder möglich sein. Es gelten aber strenge Vorschriften - in geschlossenen Räumen sind maximal 50 Gäste zulässig, im Außenbereich 100. Zudem gelten auch hier die üblichen Hygienevorschriften, es muss zum Beispiel ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Kinderbetreuung: Schritt für Schritt dürfen in Bayern mehr Kinder zurück in Kindertagesstätten und Krippen. Bis zum 1. Juli sollen alle Kinder wieder zurückkehren. Nach den Pfingstferien am 15. Juni dürfen die Kinder zurück in die Kindergärten, die im Schuljahr 2021/22 schulpflichtig werden. Gleiches gilt für jüngere Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten stehen - sie dürfen dann wieder in die Krippe gehen.

Schulen: Auch an den Schulen kehrten Schüler schrittweise in die Klassenräume zurück. Ab dem 15. Juni soll der Unterrichtsbetrieb für alle Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden.

Alle Informationen zum Coronavirus finden Sie auch immer in unserem Liveblog.

