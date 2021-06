Immer wieder stürzen Betrunkene bei Kloster Andechs ab

Plus Immer wieder verunglücken Menschen auf dem Rückweg von Kloster Andechs. Man tue, was man könne, um Unfälle zu verhindern, sagen nun Polizei, Gemeinde, Förster und Kloster.

An Schildern mangelt es nicht rund um das Kloster Andechs. Auf einem steht: „Absturzgefahr! Weg nicht verlassen!“ Auf einem anderen, das schon in die Jahre gekommen ist: „Bisher 11 Tote.“ Jemand hat die 11 durchgekratzt und eine 13 hineingeritzt.