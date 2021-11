Polizei ermittelt wegen mysteriöser Corona-Todesfälle in Altenheim

Plus In einem Altenheim im Landkreis Eichstätt sind innerhalb weniger Tage sechs mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Nun geht die Justiz einem Verdacht nach.

Es klingt reichlich mysteriös: Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt haben die Ermittlungen aufgenommen, weil sich in einem Seniorenheim im Landkreis Eichstätt die Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gehäuft haben. Details wollen allerdings weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bislang nennen, da die Ermittlungen noch andauern.