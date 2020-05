vor 52 Min.

Neue Corona-Regeln: Was in Bayern jetzt geht und was nicht

In Bayern gelten nun neue Regeln in der Corona-Krise. Was bedeutet das konkret? Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Leser.

Von Tom Trilges

Das Leben in Bayern wird für die Bevölkerung durch die neuesten Lockerungen der Staatsregierung nach Wochen wieder etwas normaler. Doch zahlreiche Leser haben sehr konkrete Fragen, was zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiterhin verboten bleibt und was bald erlaubt ist. Diese drehen sich um Familientreffen an Muttertag, die Ausübung des eigenen Sports und vieles mehr. Hier gibt es Antworten.

Wann öffnen Freizeitparks, Fitnesstudios, Schwimmbäder, Fahrschulen, Musikschulen, Kinos, Theater und Kosmetikstudios wieder?

Kosmetikstudios dürfen zum 11. Mai wieder öffnen. Gleiches gilt, unter Auflagen, für Fahrschulen und Musikschulen. Letztere dürfen nur Einzelunterricht anbieten.

Freizeitparks bleiben bis zum 30. Mai geschlossen. Thermen, Freibäder und Fitnessstudios sind ebenfalls bis mindestens Juni dicht. Auch für Kinos und Theater steht noch kein Eröffnungstermin fest.

Corona-Lockerungen: Was ist mit Tennis, Golf oder Reitsport?

Erlaubt ist ab dem 11. Mai ausschließlich kontaktfreier Individualsport. Dazu zählen unter anderem Tennis, Golf oder Reitsport. Der Abstand von 1,5 Metern ist dabei einzuhalten. Für andere Sportarten sollen Konzepte folgen.

Sind Familientreffen am Muttertag erlaubt?

Nur das Treffen einer Kontaktperson, die nicht im eigenen Haushalt lebt, sowie von Kindern, Geschwistern, Eltern und Großeltern ist ab sofort gestattet. Das gilt sowohl daheim als auch im Freien. Wann immer möglich, soll auch dabei Abstand gehalten werden, speziell zu besonders gefährdeten Personen. Das Treffen von Senioren zum Muttertag ist den Kindern und Enkeln also erlaubt. Im Sinne des Verantwortungsbewusstseins empfiehlt sich aber eine Distanz von 1,5 Metern.

Macht jetzt auch Ikea wieder auf?

Nach der Aufhebung der Beschränkung von Ladeflächen auf maximal 800 Quadratmeter dürften alle Ikea-Filialen ab dem 11. Mai wieder öffnen. In Nordrhein-Westfalen geschah dies bereits am 22. April, in Ulm am 4. Mai.

Darf man wieder Motorradfahren?

Ja. Motorradtouren sind schon jetzt wieder möglich. Dazu ist auch kein triftiger Grund nötig. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Dienstag bekannt. Das Distanzgebot sei jedoch zu wahren.

Wer muss wann eine Maske tragen?

Es bleibt grundsätzlich bei der Maskenpflicht in Läden sowie im Öffentlichen Nahverkehr. Spezielle Regelungen gibt es für Schulen, Kitas und Gaststätten. Schüler sind während des Unterrichts von der Maskenpflicht befreit. Mitarbeiter in Kindertagesstätten sind nur in bestimmten Situationen wie dem Wickeln zum Tragen einer Maske angehalten. Besuchen Bürger ein Restaurant, sollen sie ihre Maske beim Betreten und Verlassen des Lokals sowie bei Toilettengängen aufsetzen.

Alle aktuellen Meldungen zur Corona-Krise lesen Sie hier bei uns im News-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen