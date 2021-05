Österreich

vor 17 Min.

Terror in Wien: Hätte der Täter gestoppt werden können?

Einer der Tatorte in der Wiener Innenstadt nach dem Terroranschlag im vergangenen November: Im Gedenken an die Opfer wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.

Plus Ein IS-Sympathisant erschießt im November vier Menschen. Unter den Toten ist eine Studentin aus Bayern. Warum ihre Mutter nun gegen den österreichischen Staat vor Gericht zieht.

Der erste Schuss an diesem ungewöhnlich warmen Novembertag, der sich noch ein bisschen wie ein später Sommer anfühlt, fällt gegen 20 Uhr. In den nächsten Minuten wird K.F., 20 Jahre alt, Anhänger des Islamischen Staates, in der Wiener Innenstadt vier Menschen töten und 23 verletzten. In einem Radius von gerade einmal 75 Metern. Um 20.09 wird ihn dann selbst eine tödliche Kugel treffen, abgegeben aus einer Polizeiwaffe.

Themen folgen