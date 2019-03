vor 50 Min.

So viel kostet der erste Spargel des Jahres

Die ersten Bauern haben mit dem Stechen begonnen. Beim Marktführer startet die Ernte diesmal später. Was das erste Kilogramm Schrobenhauser Spargel kostet.

Von Evelin Grauer

Das Warten ist vorbei: Die ersten Spargelbauern im Schrobenhausener Land haben mit dem Stechen des Edelgemüses begonnen. So auch Paul Gamperl aus dem Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen im Landkreis Aichach-Friedberg. Wenn er genügend zusammenhat, verkauft er auf seinem Hof, auf dem Bauernmarkt in Aichach und in München die erste Ernte. Der Preis für ein Kilogramm dürfte zwischen zwölf und 15 Euro liegen, sagt Gamperl.

Der bayerische Marktführer im Spargelanbau, der Spargelhof Lohner, kommt ebenfalls aus Inchenhofen. Das Unternehmen, das die Brüder Georg und Josef Lohner führen, hat in diesem Jahr überraschenderweise noch keinen Spargel im Angebot. Wie Georg Lohner erklärt, sollen die ersten Stangen Ende März geerntet und dann unter anderem an den 130 Straßenständen von Stuttgart bis Garmisch-Partenkirchen angeboten werden. In den Vorjahren wartete der Betrieb oft schon Wochen vor der Konkurrenz mit frischem Spargel auf, weil ein kleiner Teil der Felder beheizt und die Ernte so verfrüht wurde. Darauf hat das Unternehmen diesmal verzichtet, wie Georg Lohner erzählt: „Ostern ist in diesem Jahr sehr spät, erst am 21. April, und um diese Zeit essen die Leute gerne ihren ersten Spargel.“

Seit Donnerstag gibt es bei Spagelbauer Paul Gamperl aus Ainertshofen frischen Spargel. Katharina Röger mit ihren frisch gestochenen Spargel. Bild: Erich Echter

Spargel 2019: Der grüne Spargel ist auf dem Vormarsch

Wie groß die Anbaufläche des Marktführers derzeit ist, dazu will sich Lohner nicht äußern. Nur so viel: Angebaut wird auf Feldern von Schwabmünchen bis Neuburg. Die Herkunft des Lohner-Spargels ist unter anderem einer der Gründe, warum er nicht unter der Marke Schrobenhausener Spargel verkauft werden darf. Dieser Name ist von der Europäischen Union offiziell als geschützte geografische Herkunftsangabe eingetragen.

Der Schrobenhausener Spargel wird auf einer Fläche von 650 Hektar angebaut. 70 Betriebe dürfen ihre Ernte unter diesem Namen vermarkten, berichtet der Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern, Peter Strobl. Nach seinen Angaben stagniert der Anbau in diesem Jahr, weil der Markt im vergangenen Jahr an seine Grenzen gestoßen ist. Etwa zehn Prozent des Verkaufs mache mittlerweile der grüne Spargel aus.

2018 war für die Spargelbauern ein schlechtes Jahr

2018 war für die meisten Spargelbauern ein schlechtes Jahr, weil es aufgrund der dauerhaften Sonne Spargel in Massen gab. Das Angebot war zu groß. Selbst Georg Lohner hadert mit dem Vorjahr: „Das Wetter war einfach zu gut. Die Leute sind lieber in den Biergarten oder ins Freibad gegangen, als zu Hause Spargel zu kochen.“ Zudem fand die Fußball-WM in Russland statt und zum Fußball werde eher gegrillt als Spargel gegessen, so Lohner. Der Unternehmer hat sich aber bereits mit einem Wetterexperten ausgetauscht und erwartet, dass das Wetter in diesem Jahr deutlich wechselhafter und damit viel besser für den Spargelverkauf wird. 1000 Erntehelfer, die fast ausschließlich aus Rumänien kommen, beschäftigt der Marktführer in der Hochphase.

Bei Paul Gamperl arbeiten nach eigenen Angaben in der Spitzenzeit 30 Leute auf den Feldern, Familienangehörige inklusive. Wie auf der neu überarbeiteten Homepage des Spargelerzeugerverbands bald wieder zu sehen sein wird, ist Gamperl einer der letzten Anbieter, der seinen Spargel per Internet-Bestellung verschickt. Vor einiger Zeit waren das noch deutlich mehr Bauern, aber unter anderem die schlechte Zahlungsmoral der Kunden habe viele Anbieter abgeschreckt. Gamperl aber möchte in diesem „jungen Markt“, wie er sagt, weiter etwas lernen.

Rezept: So gelingt frittierter Spargel

Zutaten für vier Personen 750 g Bruchspargel Backteig: 125 g Mehl, 125 ml helles Bier, 1 Ei getrennt, Salz, 1 EL Öl, Fett zum Frittieren Kräutersauce: 2 Becher Joghurt, 1 Becher saure Sahne, Salz, Pfeffer weiß, Paprika edelsüß, Zitronensaft, Senf mittelscharf, 1 kleine Zwiebel gehackt, gemischte Kräuter gehackt

Zubereitung Spargel schälen, in Stücke schneiden und etwa sechs bis acht Minuten halbgar kochen und abtropfen lassen. Backteig herstellen: Eier trennen. Eigelb mit den restlichen Zutaten mit einem Schneebesen verrühren, etwa 30 Min. ruhen lassen. Kräutersauce: Joghurt, saure Sahne und Gewürze verrühren. Gehackte Kräuter und Zwiebeln unterheben. Abschmecken. Eischnee unter den Backteig heben, trockene Spargelstücke eintauchen und in einer Fritteuse bei 180 °C ausbacken. Auf einem Küchentuch abtropfen lassen und zur Kräutersauce servieren. (AZ)

