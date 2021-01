14:28 Uhr

Söder tauscht Gesundheitsminister aus und streicht die Faschingsferien

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) informiert am Mittwochmittag bei einer Pressekonferenz über die Corona-Maßnahmen in Bayern.

Der Corona-Lockdown wird verschärft. Ministerpräsident Söder informierte über die Regeln und teilte mit, dass es in Bayern den ersten Fall der Coronavirus-Mutation gibt.

Von Philipp Wehrmann

In Bayern ist der erste Fall einer Coronavirus-Mutation bestätigt worden. Das hat Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in München bekanntgegeben. Das Gesundheitsministerium habe ihn am Vorabend über den Fall einer infizierten Reiserückkehrerin aus Großbritannien informiert. "Dieses mutierte Virus macht große Sorge, weil es aggressiver in der Verbreitung ist", sagte Söder. Das mutierte Virus bedeute in der ohnehin angespannten Situation ein Zusatzrisiko.

Huml geht, Holetschek neuer Gesundheitsminister in Bayern

Außerdem informierte Söder über eine neue Personalie: Melanie Huml ist künftig nicht mehr Gesundheitsministerin. Sie werde künftig in der Staatskanzlei als Ministerin eingesetzt, sagte der Ministerpräsident. Huml war bereits im August in Kritik geraten, als 44.000 Menschen in Bayern wegen einer Panne lange auf ihre Testergebnisse warten mussten.

Das ist die ehemalige Gesundheitsministerin Huml

Huml (45) ist studierte Ärztin, aus Bamberg und gehört der Staatsregierung seit 2007 an, zunächst als Staatssekretärin. Trotz ihres vergleichsweise jugendlichen Alters zählt sie damit zu den dienstältesten Ministern im bayerischen Kabinett.

Sie hat bereits unter drei Ministerpräsidenten gedient: Günther Beckstein, Horst Seehofer und Markus Söder.

Das Gesundheitsressort leitet sie seit 2013. Seit 2017 ist sie auch stellvertretende CSU-Chefin, eine eher dekorative Position ohne Hausmacht.

In ihrer Partei ist kein Geheimnis, dass Huml ihre Spitzenämter auch den parteiinternen Proporzkriterien verdankt: jung, Frau und Fränkin.

Im persönlichen Umgang ist Huml freundlich und sachorientiert, eine geborene Lautsprecherin und Selbstvermarkterin ist sie nicht. In der CSU-Fraktion ist sie deswegen einerseits beliebt, gilt aber nicht als Schwergewicht mit großem politischem Gespür.

Im Sommer 2020 geriet Huml wegen ihres Corona-Krisenmanagements erstmals ernsthaft in Bedrängnis. Der Grund: eine schwere Panne bei den Corona-Massentests von Urlaubsheimkehrern. Zehntausende mussten viel zu lange auf ihr Ergebnis warten - darunter auch Hunderte Infizierte mit positivem Test.

Im Nachgang der Panne, die auch Söder selbst viel Kritik, Spott und Häme einbrachte, hatte Huml ihren Rücktritt angeboten - zweimal, wie der Ministerpräsident betonte. Doch er beließ sie im Amt, stellte ihr allerdings damals schon ihren jetzigen Nachfolger Holetschek als Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force an die Seite.

Huml galt seither als angezählt - jetzt wird sie in die Staatskanzlei versetzt. Neben ihrem neuen Amt als Europa-Ministerin soll sie dort auch den Corona-Stab verstärken. Das sei "verbunden mit einer ganz hohen Wertschätzung für ihre Erfahrung und ihre Leistung", sagte Söder. (dpa/lby)

Klaus Holetschek soll der neue Gesundheitsminister werden. Holetschek stammt aus dem Stimmkreis Memmingen und ist seit 2013 Mitglied des Landtags. Söder glaube, dass die Besetzung so besser sei, sagte er auf Nachfrage.

Holetschek habe sich zuletzt als Macher erwiesen, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen in Bayern, sagte Söder. "Das ist eine souveräne Entscheidung, die mit allen besprochen ist."

Zuletzt war Holetschek mit Kritik an der Informationspolitik des Bundes an die Öffentlichkeit getreten, die er für "stark verbesserungswürdig" hält. Bislang würden Informationen aus Berlin "leider nur sehr zögerlich und meist kurzfristig" in die Bundesländer gelangen, betonte der Politiker aus dem Unterallgäu Ende Dezember.

Steckbrief über Klaus Holetschek

Die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml werde in die Staatskanzlei wechseln, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in München.

Holetschek wurde am 21. Oktober 1964 in Landshut geboren.

Der Politiker stammt aus dem Stimmkreis Memmingen.

Holetschek ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Seit 2013 ist er Mitglied des Landtags.

Söder zu Corona-Krise: "Die Lage ist weiter sehr ernst"

Bund und Länder hatten sich erst am Dienstag auf einen verschärften Lockdown ab Montag, 11. Januar, geeinigt. Die Umsetzung der neuen Corona-Maßnahmen liegt in der Verantwortung des Freistaats Bayern. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Staatsminister Florian Herrmann (CSU) informierten am Mittwoch in der Pressekonferenz darüber, wie die Corona-Regeln in Bayern ausgestaltet werden.

Söder betonte dabei nochmal die dramatische Situation. "Die Lage ist weiter sehr ernst", sagte Söder. Die Zahlen seien über Weihnachten und Neujahr "nicht durch die Decke gegangen". Alle zwölf Minuten sterbe aber ein Mensch in Bayern an Corona.

Faschingsferien in Bayern fallen aus

Es gebe auch eine Verbreitung des Virus in Schulen und Kitas, sagte Söder. Weil es nach den Ferien keine klare Informationslage gebe, bleibe es dabei, dass es bis 31. Januar keinen Präsenzunterricht, aber auch keine verlängerten Ferien gebe. Stattdessen gebe es Distanzunterricht an allen weiterführenden Schulen und an Grundschulen, an denen dies möglich sei. Präsenzunterricht soll nachgeholt werden, indem die Faschingsferien ausfallen. Zusätzlich ist eine Notbetreuung für diejenigen Eltern geplant, die sie brauchten. Der Beruf sei dabei nicht entscheidend, betonte Söder.

Verschärfter Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten in Bayern

Bereits am Dienstag hatten Bund und Länder sich auch auf schärfere Kontaktbeschränkungen geeinigt: Ab 11. Januar darf sich ein Haushalt nur noch mit einer haushaltsfremden Personen treffen. Dabei werden auch Kinder mitgezählt, wie ein Sprecher der Staatskanzlei unserer Redaktion bestätigte. Elternteile dürfen also beispielsweise nicht mit ihrem Kind einen anderen Hausstand besuchen. Für die Betreuung von Kindern sei eine festgelegte Kontaktfamilie möglich, fügte Söder hinzu. Dazu heißt es im entsprechenden Kabinettsbeschluss: "Abweichend davon ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst."

Ab einer Inzidenz von 200 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern gilt vom Wohnort aus die 15-Kilometer-Grenze. Entscheidend dabei sei nicht die Wohnadresse, sondern die Gemeindegrenze. Sie gelte aber nur für touristische Tagesausflüge, nicht für die Bereiche Einkaufen, Beruf und Familie. Es gehe bei der Regelung darum, große Ansammlungen an bestimmten Ausflugszielen zu verhindern. Es soll entsprechende Bußgelder geben.

Söder betonte zu der Diskussion um verzögerte Impfungen in der EU, die Impfung sei das beste Mittel gegen Corona, aber eine "Langzeitstrategie". In Bayern hätten 90.000 Impfungen stattgefunden. Das Problem sei nicht, dass zu wenige Impfdosen bestellt worden seien, sondern dass sie zu langsam geliefert würden. Umso erfreulicher sei es, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema zur "Chef-Sache" gemacht habe. Kritisch beobachtet Söder, dass unter Pflegekräften eine große Zurückhaltung bei der Impfung vorherrsche.

Wirtschaftsminister: Substanz der Betriebe leidet

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, die Wirtschaftshilfen für Unternehmen würden zügig ausgezahlt. Viele Firmen stünden aber durch die Corona-Pandemie zunehmend unter Druck. Er appellierte an den Bund, seine Hilfszahlungen zu verlängern. Es sei gut, dass der Freistaat nun ein Abholsystem namens "Click & Collect" für Einzelhändler erlaube, sodass Bürger Waren dort bestellen und abholen könnten. Das sei für viele Händler "der letzte Strohhalm".

Nach der Konferenz von Bund und Ländern zur Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns bis Ende Januar kommt am Freitag der bayerische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Zu Beginn der Sitzung wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zunächst eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben und dabei auch die getroffenen Beschlüsse mit ihren teils drastischen Konsequenzen für die Menschen im Freistaat begründen.

Bayerischer Landtag entscheidet über Corona-Maßnahmen mit

Im Anschluss steht dann eine Aussprache der Fraktionen sowie eine Abstimmung an. Dabei können die Fraktionen auch noch eigene Anträge einbringen. "Damit berät das Parlament nicht nur, sondern entscheidet über den Corona-Kurs in Bayern mit", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in München. (mit dpa/axhe)

