24.02.2021

Trotz Corona: 60 Nachwuchspolizisten feierten eine Party

650 Polizeischüler können künftig in Königsbrunn ausgebildet werden.

60 Polizeischüler in der Bereitschaftspolizei-Abteilung in Königsbrunn trafen sich im Dezember zu einer Party. Die Polizei hatte den Vorgang selbst öffentlich gemacht.

Die Erleichterung über eine überstandene Prüfungsphase hat 60 Polizeischüler in der Bereitschaftspolizei-Abteilung in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) offenbar sämtliche Corona-Vorschriften vergessen lassen. Sie trafen sich im Dezember in einem Unterkunftsgebäude des Standorts zu einer Party. Die Bereitschaftspolizei hatte den Vorgang selbst öffentlich gemacht.

60 Gäste waren auf der Party der Nachwuchspolizisten

Die Polizeiinspektion in Bobingen hatte die Untersuchungen zu dem Fall übernommen, weil die Bereitschaftspolizei nicht im eigenen Haus ermitteln sollte. Vor allem ging es dabei um die Frage, wie viele der Nachwuchspolizisten letztlich bei der Party mitgefeiert hatten. Bisher war lediglich bekannt, dass es sich um eine zweistellige Anzahl von Personen handelte. Am Mittwoch bestätigte das Präsidium der Bereitschaftspolizei in Bamberg auf Nachfrage unserer Redaktion die Zahl von 60 Partygästen.

Der Fall liegt nun beim Landratsamt Augsburg, das bei Corona-Verstößen die Entscheidungshoheit hat. Den Partygästen drohen Bußgelder. Die Bereitschaftspolizei behält sich zudem dienstrechtliche Konsequenzen gegen einzelne Teilnehmer vor. Im Zuge des Verfahrens war bereits ein Ausbilder versetzt worden, der an diesem Abend Dienst hatte. Er hatte die Party zwar bemerkt, aber nicht eingegriffen. (adi)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen