15:38 Uhr

Warnung vor Unwetter: In der Region drohen schwere Gewitter

In der Region sind für das Wochenende erneut starke Gewitter angekündigt.

Für das Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst erneut Unwetterwarnungen herausgegeben. Am Abend drohen im Raum Augsburg starker Regen und heftige Sturmböen.

Es könnte das wärmste Wochenende des Jahres werden: Der Sommer kehrt mit Temperaturen über 30 Grad zurück und bringt starke Unwetter mit sich. Ab Samstagabend drohen im Raum Augsburg erneut schwere Gewitter und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h.

Zuletzt hatte am Pfingstwochenende ein heftiges Gewitter in der Region gewütet und für Aufsehen gesorgt: Tennisballgroße Hagelkörner haben Dächer und Autos beschädigt, starker Wind hat teils Bäume umgeweht. Im Großraum München bot sich ein Bild der Zerstörung, wie einige Videos im Internet zeigen.

Heftiges Unwetter: Am Samstagabend wird es ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Augsburg eine Unwetterwarnung herausgegeben. Am frühen Abend kommt von Südwesten teils gewittriger Starkregen mit Unwetterpotential auf. Dieser kann bis zum Sonntag andauern und verlagert sich über die Nacht in Richtung Nordosten. Hauptgefahr sind hierbei die heftigen Regenfälle. Bis zu 30mm kann es in kürzester Zeit regnen - lokal gehen Experten sogar von bis zu 60 mm innerhalb weniger Stunden aus. Hinzu kommen extreme Sturmböen mit bis zu 85 km/h, die potenziell großen Schaden anrichten könnten.

Unwetter: In Norddeutschland werden riesige Hagelkörner erwartet

So wie es den Großraum München getroffen hat, könnte es am Nachmittag auch im Norden Deutschlands aussehen. Höchste Warnstufe gilt für den Raum Hannover, hier können Orkanböen von bis zu 120 km/h auftreten und es könnten erneut riesige Hagelkörner vom Himmel fallen.

In Oberbayern hatte es nach den Gewittern von Pfingsten mehrere Verletzte gegeben, wir berichteten: Verletzte und Schäden nach Gewitter - und es bleibt stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt sich bei Hagelgefahr möglichst in Innenräumen aufzuhalten, die riesigen Hagelkörner können lebensgefährlich sein. (AZ)

11 Bilder Hagelsturm hinterlässt Spur der Verwüstung - auch in der Region Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Themen Folgen