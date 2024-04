Tuchels brisantes Wiedersehen mit Schiri Turpin gegen Real

Diese Schiedsrichter-Ansetzung der UEFA birgt Konfliktpotenzial. Clément Turpin leitet das Halbfinal-Hinspiel der Bayern gegen Real Madrid. Tuchel gab ihm beim Münchner Aus 2023 die "Note 6".

Auf dieses Champions-League-Wiedersehen dürfte sich Thomas Tuchel kaum freuen. Das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern gegen Real Madrid an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München wird von Schiedsrichter Clément Turpin geleitet. Diese Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag bekannt. Der 41 Jahre alte Franzose wurde von Bayern-Coach Tuchel vor einem Jahr nach dem Viertelfinal-Aus gegen den späteren Titelgewinner Manchester City massiv kritisiert.

Tuchel bescheinigte Turpin nach dem 1:1 im Rückspiel in München, das nach dem 0:3 in Manchester nicht zum Weiterkommen ausreichte, eine katastrophale Leistung. "Note 6", sagte Tuchel, der kurz vor Ende des Rückspiels in der Allianz Arena auch noch wegen heftiger Beschwerden am Spielfeldrand auf die Tribüne verwiesen worden war. Das zog eine Sperre des Trainers im ersten Gruppenspiel dieser Saison gegen Manchester United nach sich.

Turpin zeigte Müller auch schon mal die Rote Karte

"Zwei konnten das Niveau nicht halten, das waren der Platz und der Schiedsrichter", schimpfte Tuchel vor einem Jahr. "Von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung", habe Turpin versagt. Der Franzose zeigte übrigens auch schon mal Offensivspieler Thomas Müller die Rote Karte für ein unglückliches Kung-Fu-Foul im Gruppenspiel des FC Bayern bei Ajax Amsterdam (3:3) im Dezember 2018.

Abgesehen vom großen Tuchel-Ärger beim vorigen Zusammentreffen gab es für den deutschen Rekordmeister mit Turpin an der Pfeife immerhin noch keine Niederlage in der Königsklasse. In der Gesamtbilanz stehen fünf Siege und drei Unentschieden unter der Leitung des Franzosen. Real Madrid hat sogar alle fünf Champions-League-Partien mit Turpin als Spielleiter gewonnen, darunter das Finale 2022 gegen den FC Liverpool (1:0) mit Trainer Jürgen Klopp.

(dpa)