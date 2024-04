Viertelfinal-Spiel der Bayern am Dienstag bei Amazon

Bayern München und Borussia Dortmund sind in der Champions League jeweils mit einem Viertelfinal-Spiel bei Amazon zu sehen. Die anderen sechs Partien der Runde zeigt wie gehabt DAZN.

Amazon Prime Video zeigt im Viertelfinale der Fußball-Champions-League jeweils ein Spiel der beiden letzten Bundesliga-Vertreter Borussia Dortmund und FC Bayern München. Am Dienstag (21.00 Uhr) überträgt der kostenpflichtige Streamingdienst exklusiv das Hinspiel des deutschen Rekordmeisters aus München beim FC Arsenal in London. Eine Woche später (16. April/21.00 Uhr) ist Amazon Prime Video beim Rückspiel des BVB gegen Atlético Madrid dabei.

Alle anderen Partien in der Runde der letzten Acht sind beim ebenfalls kostenpflichtigen Onlinedienst DAZN zu sehen. Neben den deutschen Spielen sind dies Real Madrid gegen Manchester City (9.4./17.4.) und Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona (10.4./16.4.).

Im Viertelfinale der Europa League können Fußball-Fans das Hin- und Rückspiel von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen West Ham United im frei empfangbaren TV bei RTL verfolgen. Die erste Begegnung am Donnerstag in Leverkusen und die zweite in London eine Woche später beginnen jeweils um 21.00 Uhr.

