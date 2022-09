Nur vielleicht Weltklasse? Bayerns Sané überstrahlt in Mailand alle

Plus Lob an Leroy Sané kommt oft mit einer Einschränkung. Doch beim Champions-League-Sieg des FC Bayern gegen Inter Mailand machte der 26-Jährige den Unterschied – und ist sogar auf Rekordkurs.

Leroy Sané muss damit leben, dass ein Lob an ihm meist unter Vorbehalt steht. Er sei einer der besten Spieler Europas, schwärmte sein Trainer Julian Nagelsmann kürzlich, schob aber eine entscheidende Einschränkung voraus: "Wenn er zu 100 Prozent Bock hat." Auch Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic sah seinen Flügelstürmer jüngst zu einem "der Besten Europas und der Welt" heranreifen. Mit einer Bedingung: "Wenn er die Mentalität, die er drinhat, diese Wut, immer zeigt."