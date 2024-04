Gesundheit

Praxis Dr. Rendite: Wie Investoren immer mehr Arztpraxen erobern

Was erwartet Patientinnen und Patienten künftig im Wartezimmer? Der Wissenschaftler Richard Bůžek fragt: „Wollen wir ein Gesundheitssystem, bei dem es um das Wohl des Patienten geht oder um die Profitinteressen von Investoren?“

Plus Investoren kaufen sich munter ins Gesundheitssystem ein, besonders betroffen ist Bayern. Karl Lauterbach wollte dem ein Ende setzen. Doch passiert ist nichts.

Von Magdalena Gräfe, Anna Lea Jakobs, Benedikt Karl, Franziska Wunderlich

"Die Medizin von heute hat Dollarzeichen in den Augen", sagt ein Augenarzt, der bis vor Kurzem in Bayern tätig war. Er will anonym bleiben. Zu groß ist die Angst vor Gerede bei Kollegen und Investoren. Über Letztere redet eigentlich niemand aus der Branche offen. Gemeint sind Finanzinvestoren, die das Gesundheitssystem als Geldanlage entdeckt haben und Millionengewinne erwirtschaften.

Die Politik will dem einen Riegel vorschieben. In seltener Eintracht kritisieren sowohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) als auch seine bayerische Amtskollegin Judith Gerlach ( CSU) die Investoren. Gerlach sieht deren Profitorientierung als "Gefahr für Patientinnen und Patienten". Sie fürchtet, dass "bei Behandlungen ein stärkerer Fokus auf umsatzsteigernde Leistungen gelegt" werde. Lauterbach nannte die Investoren gar "Heuschrecken" und verkündete schon zu Weihnachten 2022: "Profitorientierte Ketten von Arztpraxen feiern wahrscheinlich ihr letztes schönes Weihnachten."

