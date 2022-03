Mit interaktiver Karte: Diese Restaurants bekommen 2022 den Michelin-Stern

Der Guide Michelin zeichnet die besten Restaurants der Welt mit Sternen aus. Einige Gastronomen aus der Region konnten auch 2022 die Auszeichnung gewinnen.

Der "Guide Michelin" hat am Mittwoch die Michelin-Sterne an Deutschlands Restaurants vergeben. In Augsburg konnten das August und das Sartory ihre Michelin-Sterne verteidigen. Zudem gibt es in der Stadt mit der Alten Liebe einen neuen Sterne-Träger. Klaus Buderath, Koch des Ulmer Lago-Restaurants Seestern, wurde bereits in diesem Jahr zum Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet – nun erstritt er auch wieder den Michelin-Stern. Das Münchner Restaurant Tantris erhielt den neuen "Opening of the Year"-Award.

310 Spitzenküchen zeichnet der Speiseführer bislang in Deutschland mit mindestens einem Stern aus. 2021 - als die Veranstaltung rund um die begehrte Auszeichnung coronabedingt nur digital stattfinden konnte - waren ein Drei-Sterne-Restaurant, drei Zwei-Sterne-Restaurants und 25 Restaurants mit einem Stern neu dazu gekommen.

Und auch in diesem Jahr bekommen die Köchinnen und Köche nicht nur für ihre Kunst in der Küche Sterne verliehen. So gibt es erneut auch einen grünen Stern für Nachhaltigkeit zwischen Pfannen und Tellern. Im Guide des Jahres 2021 standen bereits 53 Restaurants auf der Liste, die besonders nachhaltig arbeiten.

Michelin kündigte zudem an, 2022 zwei Sonderpreise einzuführen. Und zwar den "New Opening Award" für die besten Neueröffnungen und den "Chef Mentor Award", mit dem ein besonderes Engagement für den Nachwuchs gewürdigt werden soll.

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in mehr als zwei Dutzend Ländern erscheint, steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste "Guide Michelin" 1910, damals aber noch "den Herren Automobilisten" gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen.

Michelin-Sterne werden in Deutschland seit 1966 verliehen

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Neben dem "Guide Michelin" erscheint auch der Restaurantführer "Gault&Millau" regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

Guide Michelin 2022: Karte zeigt Sterne-Restaurants in der Region

Wer einmal einen Michelin-Stern erhält, der behält ihn nicht automatisch auf ewig. Die Sterne müssen jedes Jahr neu verdient werden. Die Restaurants in der Region in Schwaben, München und Ulm verteidigten ihre Sterne im vergangenen Jahr - es kamen aber auch keine neuen Sterne-Restaurants dazu.

Unsere interaktive Grafik zeigt alle Sterne-Restaurants in der Region, in Ulm und München, wo sich besonders viele Spitzenrestaurants tummeln. Sie zeigt, welche Restaurants einen oder sogar mehr Sterne erhalten haben. (pwehr mit dpa)

