Bayern will Repräsentanz in Belgrad eröffnen

Der Freistaat Bayern will nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine eigene Repräsentanz in Serbiens Hauptstadt Belgrad eröffnen.

"Wir werden eine kleine Repräsentanz, eine kleine Bayern-Botschaft auf den Weg bringen", sagte Söder am Freitag in Belgrad. Die Vertretung des Freistaates solle dazu dienen, beiderseitigen Kontakt etwa in Wirtschaft und Wissenschaft zu vertiefen. In drei Jahren wird Belgrad Gastgeber der Expo 2027 sein.

Söder war auf Einladung von Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic am Freitag zu einem eintägigen Besuch in das Westbalkan-Land gereist. Vucic überreichte Söder als Zeichen der Anerkennung den Orden der Republik Serbien am Bande - eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

Söder sicherte die Unterstützung Bayerns beim Weg Serbiens in die EU zu. "Es wäre ein großer Schaden für Europa, ich glaube auch für Serbien, wenn dieser Weg nicht beschritten wird", sagte Söder. Serbien sei ein "tief europäisches Land", das nicht anderen Einflusssphären überlassen werden dürfe. Er nannte Russland und China als Beispiele. Beide Seiten hätten "Hausaufgaben" zu machen, sagte er. Er sei aber nicht als Lehrer oder Schiedsrichter gekommen. Serbien werden von der westlichen Wissenschaft erhebliche Demokratiedefizite attestiert.

Nach Angaben Vucics arbeiten derzeit rund 25.000 Menschen in Serbien bei bayerischen Firmen. Er nannte die Autozulieferer Leoni und Brose sowie den Technologiekonzern Siemens als Beispiele. Söder betonte, die bayerische Wirtschaft sei bereit, weiter in Serbien zu investieren. Die Expo 2027 bezeichnete er als "Riesenmöglichkeit".

Zudem soll die Zusammenarbeit bei der Wissenschaft ausgebaut werden. Die Universität Belgrad und die Technische Hochschule Ingolstadt unterzeichneten am Freitag eine Kooperationsvereinbarung. Ziel sei, schon bald Wissenschaftler und Studierende auszutauschen, sagte der Präsident der TH Ingolstadt, Professor Walter Schober.

