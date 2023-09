Klimakrise

Warum Betonwüsten so gefährlich sein können

Plus Städte müssen sich wegen Hitze und Überschwemmungen an den Klimawandel anpassen. In Augsburg und Ingolstadt wird darum das Konzept "Schwammstadt" diskutiert.

Von Laura Mielke

Gerade in Großstädten wird es im Sommer besonders heiß. Gründe dafür sind unter anderem dichte Bebauung, viel versiegelte Fläche und wenig Grün in den bebauten Bereichen. Aber wie bereiten sich Städte auf künftig noch heißer werdende Sommer und verstärkte Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen vor? Was zum Beispiel bringt eine Entsiegelung, was das Konzept einer sogenannten Schwammstadt ist?

Wie eine Recherche des Netzwerks Correctiv.lokal in Bezug auf Daten des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) zeigt, sind Augsburg und Ingolstadt unter den "Top 20" der deutschen Betonwüsten. Dafür ermittelte der GDV den mittleren Versiegelungsgrad in den Siedlungsgebieten deutscher Städte und Gemeinden, um sie unabhängig von ihrer Größe miteinander vergleichen zu können. Augsburg und Ingolstadt liegen diesen Daten zufolge dabei sogar noch über der Landeshauptstadt München. Im Ergebnis bedeutet das: In solchen Städten ist es meist heißer als im Umland. Zudem können starke Regenfälle von versiegelten Flächen schlechter beziehungsweise gar nicht aufgenommen werden, was wiederum Hochwassergefahren birgt.

