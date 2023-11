Aiwanger macht die CSU nervös

Es ist offenkundig: Der Chef der Freien Wähler will mehr – 2024 in Europa und 2025 auch im Bund. Dabei setzt er vor allem auf sein Image als Vertreter der Landbevölkerung.

Der Grund für die Nervosität der CSU vor der Europawahl hat einen Namen: Hubert Aiwanger. Wie energisch der Chef der Freien Wähler an seinem Image als Vertreter der Landbevölkerung arbeitet, hat er gerade erst wieder mit einem krawalligen Fernsehauftritt bei Markus Lanz gezeigt. Es ist offenkundig: Aiwanger will mehr – 2024 in Europa und 2025 auch im Bund. Seine Partei tritt zwar bei der Europawahl auf den vorderen Listenplätzen nur mit einer einzigen Kandidatin aus Bayern an, aber das ist die Landesbäuerin Christine Singer. Aiwanger fordert die CSU heraus.

Was die europapolitische Kompetenz der Kandidaten betrifft, kann er mit der CSU allerdings nicht mithalten. EVP-Fraktionschef Manfred Weber, die Vorsitzende der CSU-Europagruppe Angelika Niebler oder auch die Abgeordneten Christian Doleschal, Markus Ferber und Monika Hohlmeier sind seinen Kandidatinnen und Kandidaten an Wissen und Erfahrung um Meilen voraus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ferber hat für einen Junge-Union-Mann auf Listenplatz 3 verzichtet

Für Ferber, der seit 1994 im EU-Parlament sitzt, gilt das in besonderer Weise. Er ist tief in allen Themen drin, fachlich höchst anerkannt und bestens vernetzt. Und er hat, um den Junge-Union-Mann Doleschal nach vorne zu lassen, freiwillig auf Listenplatz 3 verzichtet. Ihm jetzt nur der Symbolik wegen Platz 5 streitig zu machen und das Risiko einzugehen, dass es für ihn vielleicht nicht mehr reicht, wäre nicht nur unklug. Es ließe auch am Selbstbewusstsein der CSU zweifeln.

Lesen Sie dazu auch