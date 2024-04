Landesgartenschau in Kirchheim vor dem Start

Einen Monat vor dem Start der Landesgartenschau in Kirchheim bei München wird das Gelände nun vorgestellt. Die Schau steht unter dem Motto "Zusammen.Wachsen".

Mit Beiträgen zu Artenvielfalt und Klimaschutz startet im Mai in Kirchheim bei München die diesjährige Landesgartenschau. Am Mittwoch (10.00 Uhr) wollen die Veranstalter gemeinsam mit Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) und Vertretern der örtlichen Politik die Schau der Presse vorstellen. Erwartet werden unter anderem der Kirchheimer Bürgermeister Stephan Keck ( SPD) sowie Landrat Christoph Göbel ( CSU).

Unter dem Motto "Zusammen.Wachsen" verbindet das neue Gelände die Ortsteile Kirchheim und Heimstetten. Zugleich integriert es wichtige Einrichtungen des Ortes wie das Rathaus, die beiden Schulen, das Jugend- und das Seniorenzentrum. Das Grundkonzept sieht fünf kontrastierende Sphären vor: Garten, Wasser, Wildnis, Wald und Wiese. Eine Wegschleife in Form eines Achters verbindet sie.

Rund 90 Ausstellungsbeiträge befassen sich auf rund 14 Hektar Fläche mit aktuellen Zukunftsthemen. Neben Klima-, Umwelt- und Artenschutz geht es unter anderem auch um nachhaltige Ortsentwicklung.

Für den Nachwuchs steht ein rund 3000 Quadratmeter großer Spielplatz unter dem Motto "Keltenwelten" bereit. Der neu angelegte, mit Schilf bewachsene See bleibt - wie der Park - nach dem Ende der Schau bestehen. Die Schau öffnet am 15. Mai ihre Pforten und endet am 6. Oktober.

(dpa)