19:04 Uhr

Neuer Rekord bei Sprengung von Geldautomaten bringt Banken zur Verzweiflung

Plus In Odelzhausen wurde am Donnerstagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Der 37. in Bayern dieses Jahr. Polizei und Banken tun sich schwer, das Geld zu schützen.

Von Viktoria Gerg

Ein lauter Knall. Die Tür der Volks- und Raiffeisenbank in Odelzhausen ist aus den Angeln gerissen, die Decke hängt in Stücken herunter, Fenster und Mobiliar sind beschädigt. Das ist die Bilanz, nachdem bislang Unbekannte den Geldautomaten der Filiale gesprengt hatten. "Das kommt einer Entkernung des Erdgeschosses gleich", sagt Johann Schöpfel, VR-Bankvorstand in Dachau. Den Schaden schätzt er auf rund 500.000 Euro.

