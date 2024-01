So viel Geld geben Bayerns Ministerien für edle Empfänge aus

Die Regierung steckt deutlich mehr Millionen in Staatsempfänge als noch vor Corona. Zwei Ministerien sind besonders spendabel.

Bayerns Staatsregierung hat im Jahr 2023 deutlich mehr Geld für Empfänge ausgegeben als noch vor der Corona-Pandemie. Hatten die Kosten für Galas, Staatsempfänge oder repräsentative Abendessen im Jahr 2019 noch rund 2,9 Millionen Euro ausgemacht, waren es im vergangenen Jahr mehr als 4,5 Millionen Euro, wie aus einer Landtagsanfrage des Grünen-Abgeordneten Max Deisenhofer hervorgeht. Letztere Zahl basiert zum Teil auf Schätzungen der Regierung.

Die SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann ist nun noch mehr ins Detail gegangen und hat die Feier-Aktivitäten der einzelnen Ministerien abgefragt, speziell Staatsempfänge. Ganz vorne auf der Liste rangiert demnach die Bayerische Staatskanzlei, die 2023 mehr als 2,7 Millionen Euro investierte. Sie begründet die von der SPD kritisierten Millionenausgaben in ihrer Antwort mit Respekt vor den Leistungen bayerischer Bürgerinnen und Bürger. "Mit einem Staatsempfang will die Staatsregierung zum einen den besonderen Anlass, der zu dem Empfang geführt hat, würdigen, und zum anderen einem Kreis von Persönlichkeiten, die dazu eingeladen werden, ihre besondere Wertschätzung bekunden."

SPD: Staatsempfang "wie Klatschen vom Balkon"

Den zweiten Platz bei den Ausgaben belegt das Gesundheitsministerium. Die Behörde in den Händen der CSU hat im Jahr 2023 rund 243.000 Euro für Staatsempfänge ausgegeben, fast doppelt so viel wie im Jahr 2019. Während der Corona-Zeit hatte es länger keine solchen prunkvollen Veranstaltungen gegeben, die häufig in Repräsentationsräumen aus der langen Historie Bayerns stattfinden, etwa in der Münchner Residenz. 2022 hatten die Ausgaben des Gesundheitsministeriums vergleichsweise geringe 61.000 Euro betragen.

Ruth Waldmann von der SPD. Foto: Peter Kneffel, dpa

Das Ministerium, das vor der Landtagswahl im Oktober vom jetzigen CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek geleitet wurde und mittlerweile von Judith Gerlach, begründet die Mehrausgaben in seiner Antwort auf Waldmanns Anfrage unter anderem mit "zum Teil erheblichen Preissteigerungen", insbesondere durch höhere Energiepreise und den Mindestlohn, der zum Oktober 2022 von 10,45 Euro auf zwölf Euro hochgesetzt wurde. Außerdem seien 2023 sechs Empfänge veranstaltet worden, im Vorjahr nur vier. Unter anderem lud Holetschek Pflegekräfte und Angestellte aus dem psychiatrischen Bereich ein.

Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, hält das für einen Hohn. "Das erinnert mich daran, wie in Coronazeiten für Angestellte in Medizinberufen von den Balkonen geklatscht wurde", sagte sie unserer Redaktion. Damals, als in ganz Europa Bürger mit dem Applaus ihre Wertschätzung etwa für Krankenhauspersonal zeigten, hatten Berufsverbände auch in Deutschland beklagt, dass Beschäftigte im Pflegesektor mit seinen geringen Löhnen sich vom Klatschen allein nichts kaufen können – und eine spürbare finanzielle Aufwertung ihrer Leistungen gefordert. "Statt viel Geld für große Empfänge auszugeben, sollte man lieber ins Gesundheitswesen investieren", findet auch Waldmann. "Da nämlich wurden bei Weitem nicht im selben Maß Verbesserungen erreicht."

Lesen Sie dazu auch

Markus Söder verlieh den Ehrenpreis beim bayerischen Filmpreis diesmal an Schauspielerin Veronica Ferres. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Den dritten Platz auf dem Treppchen der Empfangs-Ausgaben nimmt im Jahr 2023 Markus Blumes CSU-Ministerium für Wissenschaft und Kunst ein, das für 175.000 Euro sieben Staatsempfänge veranstaltete. Auch interessant: Das vergleichsweise kleine Staatsministerium für Digitales, in der aktuellen Legislatur geleitet vom Schwaben Fabian Mehring (Freie Wähler), lässt sich ebenfalls nichts nachsagen, wenn es ums Feiern geht. Es rollt jährlich für die bayerische Prominenz beim Film- und Fernsehpreis den roten Teppich aus. Kosten: mindestens 150.000 Euro pro Gala.