Strafverfolgung im Netz

Wer Fake-Bilder weiterleitet, könnte Besuch von der Polizei bekommen

Plus Ein 69-Jähriger soll ein Bild weitergeleitet haben, auf dem unter anderem Politiker verleumdet werden. Es kommt zu einer Hausdurchsuchung. Solche Fälle könnten sich bald häufen.

An den 19. Dezember des vergangenen Jahres kann sich Georg Kemetter noch gut erinnern. Es war der Montag vor Heiligabend, als es um kurz nach 13 Uhr bei seiner Frau und ihm daheim in Ettringen (Unterallgäu) an der Tür läutete. „Da standen für uns völlig überraschend zwei Polizeibeamtinnen und beschuldigten mich, ich hätte am 4. Oktober 2021 mehrere Politiker beleidigt und verleumdet“, sagte der 69-jährige Rentner gegenüber unserer Redaktion. Und zwar dadurch, dass er ein entsprechendes Bild im Netzwerk Facebook weitergeleitet habe. „Ich erklärte ihnen, ich sei ein Kritiker unserer Regierung, aber nicht beleidigend – und an ein Bild, das ich vor über einem Jahr geteilt haben soll, kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.“

