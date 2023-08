AfD und "Letzte Generation": Auf Herrenchiemsee prallen Welten aufeinander

Plus Vor 75 Jahren entstand auf Herrenchiemsee die Grundlage des Grundgesetzes. Doch die Feierlichkeiten werden getrübt. Von Klimaaktivisten und dem Erfolg der AfD.

Golden glänzt die Verzierung der Kerzenständer im künstlichen Licht. Dicht gedrängt sitzen zahlreiche namhafte Politikerinnen und Politiker im Spiegelsaal des Neuen Schlosses auf der Insel Herrenchiemsee, bereit für den Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents. Sie feiern die Anfänge des Grundgesetzes – doch die Feierlichkeiten werden getrübt. Von selbsternannten Anti-Establishment-Bewegungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite die AfD, unfreiwilliger Gegenstand mehrerer Reden über Verfassungsfeinde. Auf der anderen Seite die "Letzte Generation", Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die sich mehr Beachtung seitens der Politik wünschen. Und dafür sogar an den Ort des Geschehens gehen.

Um 10:15 Uhr, knapp zwei Stunden vor Beginn der Festlichkeiten, lädt die "Letzte Generation" zu einer Pressekonferenz auf Herrenchiemsee. Auf einer grünen Wiese unweit des Schlosses haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten eine provisorische Vorrichtung mit schwarz verhangenem Tisch, Banner und mittelmäßigen Mikrofonen aufgebaut. Anlass: der sogenannte Verfassungskonvent. Er fand im August 1948 im Alten Schloss auf Herrenchiemsee statt und wurde von den Ministerpräsidenten der Länder der westlichen Besatzungszonen einberufen. Gemeinsam mit Experten erarbeitete der Konvent in nur zwei Wochen eine Verfassung, die schließlich für die Ausarbeitung des deutschen Grundgesetzes maßgeblich wurde. Und heute von der Politik missachtet wird, sagen die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation", während hinter ihnen die Gäste auf dem Weg zum Festakt sind.