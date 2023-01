Verkehrsicherheit

13:20 Uhr

70 Jahre Schulweghelfer: Annemarie Mayr aus Friedberg erinnert sich

Gelber Umhang und Warnkelle: So kennt man Annemarie Mayr. Seit vielen Jahren ist sie als Schulweghelferin für die Sicherheit der Kleinsten in Friedberg da.

Plus Annemarie Mayr ist Schulweghelferin. Eine Geschichte über 26 Jahre an einem gefährlichen Eck, einen Ratsch an der roten Ampel und die Frage, was heute anders ist.

Dem Bub mit dem blonden Wuschelkopf pressiert’s. Er rennt an dem Jungen mit der roten Bommelmütze vorbei, um die Kurve, auf die Ampel zu. Jetzt noch schnell drüber, wenn’s schon mal grün ist. Die Frau mit dem knallgelben Umhang über der Winterjacke steht schon am Übergang der B300, hier in Friedberg, die Kelle ausgestreckt und schaut ihm noch nach, wie er, auf der anderen Straßenseite angekommen, seiner Mama entgegenrennt. „Na, der hat’s aber eilig gehabt“, sagt Annemarie Mayr, die Frau in gelb. Und richtet den Blick dann wieder die Straße hoch, wo sich die nächsten Grundschüler auf den Heimweg machen.

