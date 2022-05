Versorgung

Lebensmittel und Personal fehlen: Tafeln in Bayern sind überlastet

Die Tafeln in ganz Bayern sind am Limit. Vielerorts fehlt es entweder an Lebensmittelspenden oder am Personal.

Plus Die Tafeln in Bayern versorgen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Viele stoßen inzwischen an ihre Grenzen. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Konsequenzen.

In ganz Bayern ist die Situation gerade ähnlich: Hunderte Menschen stehen Schlange, wenn die Tafeln für sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen die Lebensmittelausgabe öffnen. Nicht nur in den großen Städten, auch in kleineren Gemeinden sei der Ansturm gewaltig, berichten Anbieter. In den vergangenen Wochen so groß wie nie. Die meisten der neuen Kundinnen und Kunden sind demnach Geflüchtete aus der Ukraine. Viele Tafeln sind in Folge der hohen Nachfrage am Limit.

