Volksverhetzung

vor 16 Min.

Rechte Umtriebe im Fasching: Schluss mit lustig

Plus Bei mehreren Faschingsumzügen fallen Narren durch potenziell strafbare Taten auf. In Landsberg singen sie dasselbe rassistische Lied wie in Greding. Hass und Hetze nehmen insgesamt zu.

Von Sarah Ritschel

Der Fasching hat in mindestens drei bayerischen Orten eine bitterernste Wendung genommen – sie wurden zum Schauplatz möglicherweise volksverhetzender Zwischenfälle: Landsberg, Kempten und Illertissen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Sowohl nach einem mindestens fragwürdigen Spruch beim Faschingszug in Kempten als auch bei den ausländerfeindlichen Gesängen am vergangenen Donnerstag in Landsberg am Lech wurden Untersuchungen eingeleitet. In Kempten sollen die Personen befragt werden, die für den Wagen der "Hopfentorpedos Martinszell" verantwortlich sind. An der Schaufel des dazugehörigen Traktors war ein Plakat montiert: "Deutschland macht überall auf die Tor, drum singt die ganze Dschungelschar im Chor."

