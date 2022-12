Roth: Rückgaben sind Türöffner für neue Zusammenarbeit

Die Rückgaben wertvoller Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria eröffnen aus Sicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth neue Perspektiven.

"Die Bronzen sind wie ein Türöffner", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gehe um die Notwendigkeit, genauer hinzuschauen und Provenienzforschung voranzutreiben. Die Museen würden dabei unterstützt. "Die Bronzen öffnen für unseren Umgang mit unserer eigenen kolonialen Geschichte neue Wege."

Kolonialismus habe es nicht nur gegeben etwa durch Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien oder Großbritannien. "Wir haben auch eine Geschichte, die verdammt unbekannt ist." Sie hoffe sehr, dass dies auch Wege öffnet in Geschichts- und Schulbücher. "Denn was wissen wir denn von der tatsächlich kolonialen Vergangenheit? Das ist die Voraussetzung, um die Dekolonialisierung wirklich anzugehen."

Gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock hatte Roth in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 wertvolle Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben. Mehr als 1100 der Arbeiten aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, waren bisher in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897.

Das Abkommen mit Nigeria habe auch Rückwirkung auf andere Länder, "wo die Debatte deutlich Fahrt aufnimmt". Die Rückgaben seien der Beginn einer neuen Zusammenarbeit in der Archäologie, bei der Ausbildung von Museumsmanagern, Wanderausstellungen und gemeinsamen Investitionen in die kulturelle Infrastruktur.

Roth sieht beim Raub kultureller Identität aktuelle Bezüge. Es zeige, "wie brutal dieser Krieg gegen die Kultur in der Ukraine ist", sagte Roth, das seien auch gezielte Angriffe auf die kulturelle Identität. "Das macht deutlich, welche Bedeutung Kunst und Kultur in einer Demokratie haben und haben müssen."

(dpa)