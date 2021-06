Das Corona-Update vom 21. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter: Erstmals seit August 2020 wurden in Deutschland innerhalb eines Tages weniger als 500 neue Corona-Fälle gemeldet. Die niedrigen Infektionszahlen, die daraus resultierenden Lockerungen und nicht zuletzt das Sommerwetter haben am Wochenende Menschenmassen in die Augsburger Innenstadt gelockt. Was dann am Samstagabend passierte, lässt sich mit Corona-Euphorie aber nicht erklären. Die Situation in der Maximilianstraße eskalierte, Polizisten und Rettungskräfte wurden mit Flaschen beworfen, 15 Polizisten wurden verletzt. Philipp Wehrmann hat mit einem Sanitäter gesprochen, der die Krawall-Nacht aus seiner Sicht schildert.

Die Aufarbeitung der Ausschreitungen beschäftigt zum Wochenbeginn die Politik. "So ein Verhalten darf auf keinen Fall folgenlos bleiben", sagt zum Beispiel Bayerns Innenministers Joachim Herrmann gegenüber unserer Redaktion. Die Stadt hat am Montag Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen und ein entsprechendes Maßnahmenpaket angekündigt. Die neuen Regeln, die für die Augsburger Innenstadt gelten sollen, hat Christian Gall zusammengefasst.

Bei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, nach einer Corona-Infektion einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, sehr gering. Sollte man sie trotzdem impfen lassen? Im Interview von Michael Pohl sagt der Immunologe Carsten Watzl mit Blick auf die gefährlichere Delta-Variante: "Ich werde meine Kinder impfen lassen".

sagt der Es besteht die Gefahr, dass sich das Virus unter ungeimpften Kindern spätestens im Herbst rasant verbreitet. Dann könnte es wieder zu Distanzunterricht kommen - und dem stellt eine neue Studie ein vernichtendes Zeugnis aus, wie Sarah Ritschel schreibt. Beim digitalen Lernen im ersten Lockdown verloren die Kinder so viel Wissen wie sonst nur in den Sommerferien.

unter ungeimpften Kindern spätestens im Herbst rasant verbreitet. Dann könnte es wieder zu Distanzunterricht kommen - und dem stellt eine neue Studie ein vernichtendes Zeugnis aus, wie schreibt. Die USA steuern angesichts hoher Impfquoten und sinkender Infektionsraten mit gewaltigem Tempo zurück in die Normalität. Die Menschen wollen das verpasste Leben nachholen - doch wie US-Korrespondent Karl Doemens und Politik-Redakteurin Margit Hufnagel beschreiben, erlebt die boomende US-Wirtschaft ein ungewohntes Phänomen: Dem gelobten Land des Kapitalismus gehen die Arbeitskräfte aus.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.722.327 Fälle verzeichnet, das sind 346 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.498 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 86 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 66.454.623 Impfungen verabreicht. 42.284.584 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 50,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 25.831.503 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 31,1 Prozent.

