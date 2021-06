Das Corona-Update vom 22. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, kann man fast den Eindruck bekommen, die Corona-Pandemie sei vorbei. Im Biergarten prosten sich die Menschen fast so selbstverständlich zu wie in Vor-Pandemie-Zeiten, von Ausgangssperren und Lockdown ist zum Glück kaum noch die Rede. In anderen Bereichen kann man die Pandemie nicht so schnell vergessen: Bisher mussten in Bayern selbst Grundschüler die komplette Zeit im Klassenzimmer ihre Maske tragen. Hier gibt es nun eine Lockerung: Am Sitzplatz dürfen die Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz ab Mittwoch ablegen.

Das war höchste Zeit, schreibt Uli Bachmeier, andere Bundesländer seien da deutlich mutiger. Doch einen konkreten Corona-Plan für die Schulen scheint Bayern noch immer nicht zu haben, kritisiert er in seinem Kommentar.

Noch vor ein paar Wochen war ein negativer Corona-Test die Eintrittskarte in das halbwegs normale Leben : Für den Restaurant-Besuch, fürs Shoppen, für den Friseur war ein Test Pflicht. Das hat sich das inzwischen geändert. Und wie Markus Bär und Stephanie Sartor ausgewertet haben, geht die Zahl der Corona-Tests bereits stark zurück.

Corona-Lockerungen und Sommerwetter haben am Wochenende Menschenmassen in die Augsburger Innenstadt gelockt - wo die Situation am Samstagabend eskalierte. Miriam Zissler hat mit Gastronomen und Anwohner in der Maximilianstraße gesprochen - sie sind gleichermaßen entsetzt über die Krawallnacht vom Wochenende.

Aktuell ist ja die EM im Fokus der internationalen Sportfans - doch danach steht mit Olympia gleich die nächste Großveranstaltung auf dem Programm. Natürlich werden auch die Olympischen Spiele in Tokio von der Pandemie geprägt sein. Wie unser Japan-Korrespondent Felix Lill schreibt, drohen Spiele der Mittelmäßigkeit - denn weil Corona das Training erschwert, dürften nur wenige Rekorde fallen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.722.782 Fälle verzeichnet, das sind 455 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.581 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 83 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 67.116.671 Impfungen verabreicht. 42.540.863 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 51,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 26.274.154 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 31,6 Prozent.

In der Türkei enden die Corona-Beschränkungen zum 1. Juli. Doch nicht alle Verbote werden abgeschafft. Für viele Musiker, Kneipiers und Regierungskritiker steht fest, dass die neue Sperrstunde nur einen Grund hat: Der Präsident wolle der Gesellschaft seine islamisch-konservativen Wertvorstellungen aufzwingen.

Normale Sperrstunde oder Einschränkung der Freiheit? Erdogan dreht die Musik ab

Wegen zweier Infizierter sind alle Kinder der Kita St. Michael in häuslicher Isolation. Warum die Leiterin auf das Gesundheitsamt sauer ist, aber auch die massiven Vorwürfe mancher Eltern nicht versteht.

Weil die Vergabe des Dillinger Ulrichspreises zwei Mal wegen Corona geplatzt ist, fahren Mitglieder der Stiftung zu Bundesentwicklungsminister Gerd Müller nach Berlin. Es gibt einen Livestream.

