Das Corona-Update vom 30. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, was das bayerische Kabinett an diesem Donnerstag beschlossen hat: Volksfeste sind wieder erlaubt, auch Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr wieder möglich sein - und Clubs dürfen ab Freitag öffnen.

Dass Diskotheken ab Oktober wieder öffnen dürfen, das stand ja schon länger fest. Unklar war aber lange, welche Regeln gelten würden. Die Staatsregierung dachte sich offenbar: Ein Tag Vorlauf, das reicht. Die Club-Betreiberinnen und -Betreiber sahen das natürlich anders. Allerdings: Besonders viele Regeln müssen sie gar nicht umsetzen. Eine harte Tür, doch dahinter ist eigentlich alles wie früher. Was genau gilt, haben wir hier zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bei der Bundestagswahl haben bei Jung- und Erstwählern vor allem Grüne und FDP gepunktet. Jugendforscher Simon Schnetzer erklärt im Interview: Das hat auch damit zu tun, wie die großen Parteien in der Pandemie agiert haben.

Im Kreis Donau-Ries, so der Verdacht der Polizei, hatten Impfskeptiker eine simple Möglichkeit zu betrügen: Ein Arzt soll Impfzertifikate ohne Impfung ausgestellt haben. Jetzt gab es eine Razzia.

Bisher gibt es noch keinen Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren. Was es aber schon gibt: eine Diskussion darüber. Stiko-Chef Thomas Mertens erklärt, warum die Abwägung bei Jüngeren komplizierter ist.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.227.501 Fälle verzeichnet, das sind 12.150 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 728.621 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2385 mehr als am Vortag. (Stand: 30. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 266 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 259 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 30. September)

In Deutschland wurden inzwischen 107.653.596 Impfungen verabreicht. 56.541.315 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.564.630 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,4 Prozent. (Stand: 30. September)

