Das Corona-Update vom 17. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Alten- und Pflegeheimbewohner sowie Menschen über 80 Jahre sollen zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden - zumindest sieht das die heute veröffentlichte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts vor. Die Covid-19-Impfung wird zugleich medizinischem Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege empfohlen. Wie eine solche Impfempfehlung zustande kommt und wer hinter der Kommission steht, erfahren Sie hier.

Özlem Türeci und Ugur Sahin von der Mainzer Firma Biontech ist bei der weltweiten Suche nach einem Impfstoff der Durchbruch gelungen. Die Biontech-Gründer haben sich nun per Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs ausgetauscht. Hier lesen Sie mehr dazu.

Noch ist der Corona-Impfstoff von Biontech in Deutschland aber nicht zugelassen. Am kommenden Montag will die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) darüber entscheiden. In der Region wurden bereits zahlreiche Corona-Impfzentren errichtet. Sobald die EMA die Impfstoff-Freigabe erteilt, geht in Deutschland die Corona-Impfung an den Start. Bereits ab 27. Dezember könnte es so weit sein. .

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wer sich über Weihnachten entspannter mit Freunden und Familie treffen will, kann sich vorher auf Covid-19 testen lassen. PCR-Tests werden in Augsburg vereinzelt auch über die Weihnachtsfeiertage durchgeführt und im Labor ausgewertet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der frischgebackene Vater und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger wurde positiv auf das Coronavirus getestet . Der gebürtige Oberstdorfer hat sich bereits in Quarantäne begeben und wird wohl auch über die Weihnachtsfeiertage von Frau und Kind isoliert sein müssen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Markus Söder hat die Ausgangssperren für Kirchen an Heiligabend während seines Gastauftritts bei "Augsburger Allgemeine Live" am Mittwochabend verteidigt. „Die Kirchen haben natürlich die Möglichkeit, den ganzen Tag über Gottesdienste zu machen“, betonte der CSU-Chef. Was das Verbot von Christmetten für die Gemeinden in Augsburg bedeutet und wie dort Weihnachten gefeiert wird, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.406.161 Fälle, das sind 26.923 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 272.883 mit dem Virus infiziert, das sind 5045 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

