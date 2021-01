19:57 Uhr

Das Corona-Update vom 17. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Die Corona-Impfung, der schützende Pieks in den Arm, ist das Licht am Ende des Tunnels in einer langen Pandemie-Zeit. Das Thema beschäftigt die Menschen derzeit sehr. Wie sehr, zeigen die zahlreichen Fragen und Zuschriften, die unsere Redaktion in den letzten Tagen erreicht haben. Wie wirkt der Impfstoff? Kann ich ihn mir aussuchen? Und wann kann mich auch mein Hausarzt impfen? Meine Kollegen Markus Bär und Daniela Hungbaur haben die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet.

Noch wird es aber eine ganze Weile dauern, bis jedem und jeder ein Impfangebot gemacht werden kann. Wie ein Elefant im Raum steht bis dahin die Frage: Was dürfen diejenigen, die schon geimpft sind? Immer wieder wird dabei von Privilegien für Geimpfte gesprochen. Doch schon der Begriff führt in die Irre, kommentiert unser Autor Rudi Wais.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Auf der anderen Seite der Welt impft ein Land derweil mit einer etwas anderen Schlagzahl als Deutschland. Indien hat am ersten Tag der weltweit größten Corona-Impfkampagne bereits mehr als 190.000 Menschen immunisiert. Gleichzeitig gibt es aber massive Vorbehalte. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Wer ab morgen in Bayern zum Einkaufen gehen oder mit Bus und Bahn fahren will , braucht eine FFP2-Maske. Tragen ist Pflicht. Anders als Alltagsmasken schützen diese Masken nicht nur andere Menschen vor einer möglichen Infektion des Trägers, sondern auch den Träger der Maske selbst. Sie ist aber eigentlich als Einwegprodukt gedacht und nicht zur Wiederverwendung. Wer einige Tipps beachtet, kann seine FFP2-Maske aber mehrmals verwenden.

Bei der Ermittlung des Inzidenzwertes im Landkreis Augsburg kam es vergangene Woche zu einer Datenpanne. Fälschlicherweise wurde am Donnerstag ein Wert über der 200er-Marke ermittelt, der am Freitag schlagartig absank. Die dadurch in Kraft getretene 15-Kilometer-Regelung wurde am heutigen Sonntag aufgehoben.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.033.518 Fälle, das sind 13.882 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 374.868 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.172 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

