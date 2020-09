vor 35 Min.

Das Corona-Update vom 20. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Die Corona-Pandemie bedroht die Menschen in Deutschland und der Welt wie kaum ein Krise zuvor. Da schwebt einmal das Virus durch die Luft, unsichtbar und potentiell tödlich. Andererseits sind da die Folgen der Virus-Bekämpfung in Form von Einschränkungen persönlicher Freiheiten und der Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg. Die Politik ist gefordert, diese Probleme zu lösen. Und muss gleichzeitig die Bevölkerung über die Krankheit informieren, zur Einhaltung der Regeln mahnen und ihr eigenes Vorgehen rechtfertigen. Die Kommunikation folgt einem Art Drehbuch, jeder hat seine Rolle zu spielen. Es gibt "Good Guys" und "Bad Guys", die Mahner und die Ersatzpolitiker. Wer welche Rolle einnimmt und welche Fehler die Politik in der Kommunikation gemacht hat, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bei aller abgestimmter Kommunikation ist sich die Politik oft nicht einig. Das zeigt sich in der Pandemie unter anderem an den verschiedenen Teststrategien. In Bayern werden große Teile der Bevölkerung untersucht. Aber muss das sein? Oder hätten gezielte Tests mehr Sinn ergeben?

Sie haben selbst Fragen an die Politik? Am Montag ist Vizekanzler, Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Gast in unserer Interview-Reihe "Augsburger Allgemeine Live". Schafft Deutschland es wirklich mit "Wumms" aus der Corona-Krise? Sie können mitdiskutieren. Wie Sie uns Ihre Fragen schicken können, erfahren sie hier.

Während der Corona-Pandemie hat sich im Eishockey eine Spielervereinigung gegründet. AEV-Chef Lothar Sigl hatte das kritisiert. Der Vorsitzende der neugegründeten Vereinigung reagiert im Interview mit unserer Redaktion auf die Kritik. Seine Antwort und was er sonst zur Corona-Krise in seinem Sport zu sagen hat, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 271.415 Fälle, das sind 1345 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 64.625 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 230 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

