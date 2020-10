19:46 Uhr

Das Corona-Update vom 25. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Auf dem Berliner Alexanderplatz haben sich an diesem Sonntag laut Polizei rund 2000 Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung versammelt. Da die Demonstranten weder den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern noch die Maskenpflicht einhielten, haben die Einsatzkräfte einen geplanten Protestzug untersagt. Dabei kam es laut Medienberichten zu Ausschreitungen. Eine größere, für den Nachmittag geplante Demonstration im Berliner Tiergarten wurde abgesagt.

Für Schlagzeilen sorgte heute außerdem ein mutmaßlicher Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Unbekannte sollen laut Polizei in der Nacht Brandsätze gegen die Fassade geworfen haben, ein Sicherheitsmitarbeiter habe die Flammen jedoch löschen können. Ob der Brandanschlag in Zusammenhang mit den Demonstrationen steht, ist bisher unklar. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung, da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Kritik der Corona-Politik-Gegner richtet sich mehrheitlich gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Wie bei allen Regeln, gibt es auch bei der Maskenpflicht Ausnahmen. Wer unter gewissen Erkrankungen leidet, kann sich durch ein Attest von der Maskenpflicht befreien lassen. Doch muss dieses Attest immer verpflichtend mitgeführt werden? Hier können Sie lesen, wie die rechtliche Regelung zu Ausnahmen von der Maskenpflicht in Bayern ist.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Stand heute sind im Ulmer Schlachthof 39 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden - die Anzahl kann sich nach weiteren Testungen noch ändern. Der am Donnerstag festgestellte Corona-Ausbruch betrifft nach neuesten Erkenntnissen nicht mehr nur die Rinderschlachtung, sondern auch weitere Bereiche des Schlachthofs. Mehr dazu lesen Sie hier.

worden - die Anzahl kann sich nach weiteren Testungen noch ändern. Der am Donnerstag festgestellte Corona-Ausbruch betrifft nach neuesten Erkenntnissen nicht mehr nur die Rinderschlachtung, sondern auch weitere Bereiche des Schlachthofs. Mehr dazu lesen Sie hier. Beim Tarifstreit im öffentlichen Dienst haben sich die Parteien auf einen Kompromiss geeinigt. Damit sind die angekündigten Warnstreiks erst einmal vom Tisch. Pflegekräfte erhalten ab März zusätzlich zu ihrem Gehalt noch eine sogenannte Pflegezulage. Was sich durch den Tarifabschluss im Detail ändert, können Sie hier nachlesen.

haben sich die Parteien auf einen Kompromiss geeinigt. Damit sind die angekündigten erst einmal vom Tisch. Pflegekräfte erhalten ab März zusätzlich zu ihrem Gehalt noch eine sogenannte Pflegezulage. Was sich durch den im Detail ändert, können Sie hier nachlesen. In der Landeshauptstadt München stieg die 7-Tage-Inzidenz an diesem Sonntag über 100. Auch Kaufbeuren, Kempten und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie Ingolstadt haben heute die "dunkelrote" Corona-Ampelphase erreicht. Aktuell liegt der Corona-Warnwert in keinem Landkreis und keiner kreisfreien Stadt in Schwaben unter 50. Mehr dazu können Sie in dieser Übersicht nachlesen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 429.181 Fälle, das sind 11.176 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 89.986 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1667 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

