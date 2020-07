vor 23 Min.

Das Corona-Update vom 4. Juli

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Zuletzt ist in vielen Ländern die Zahl an nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus wieder gestiegen. Nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind diese Zahlen jedoch kein Anzeichen einer zweiten Welle. WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan spricht vielmehr von einem "zweiten Höhepunkt der ersten Welle".

Die Frage, wann und wo genau das neuartige Coronavirus erstmals ausgebrochen ist, bietet Stoff für hitzige Diskussionen. Aus einer aktualisierten WHO-Chronologie der Corona-Pandemie geht nun hervor, dass China den Ausbruch einer mysteriösen Lungenkrankheit in Wuhan Anfang des Jahres erst nach zweimaligem Nachfragen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt hat. Die chinesischen Behörden hatten den Ausbruch demnach am 31. Dezember nicht an die WHO gemeldet, sondern lediglich eine Pressemitteilung auf der Webseite der Gesundheitsbehörden in Wuhan veröffentlicht.

Während der weltweite Fokus noch auf dem SARS-CoV-2-Erreger liegt, bahnt sich womöglich bereits eine weitere Pandemie an. Chinesische Forscher haben einen neuartigen Erreger identifiziert, der von Schweinen auf Menschen übertragen werden kann. Von dem neuartigen Schweinegrippe-Virus geht den Forschern zufolge jedoch keine akute Gefahr aus. Steht der Menschheit erneut eine Pandemie bevor, die sich von China aus weltweit verbreiten könnte?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 196.096 Fälle, das sind 422 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bis heute 48.655 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 68 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 373 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

