Das Corona-Update vom 4. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Denis Dworatschek

Tausende Reiserückkehrer auf den Straßen. Tausende haben sich an Teststationen an Autobahnen in Bayern testen lassen - und jetzt gibt es die nächste Panne. Wieder sind rund 10.000 Menschen betroffen. Eigentlich sollen die Getesteten innerhalb von 48 Stunden über ihre Ergebnisse informiert werden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilt, wurden die Resultate von Corona-Tests an bayerischen Flughäfen in den vergangenen Tagen mit Verzögerung zugestellt. Woran es diesmal lag und bis wann die Panne behoben sein soll, erfahren Sie hier.

Derweil stellt Gesundheitsminister Spahn ( CDU) eine Verkürzung der Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Aussicht. So soll diese zwar immer noch mindestens zehn Tage betragen, könnte aber bei einem negativen Corona-Test um fünf Tage reduziert werden. Zudem äußerte sich Spahn zum Kauf eines Impfstoffes. Alles zur Pressekonferenz am Freitag.

In Augsburg hat es am zweiten Tag in Folge 16 Neuinfektionen gegeben. Damit ist die Zahl der aktuellen Fälle auf 78 gestiegen. Derweil gibt es einen großen Andrang an der Augsburger Messe. Dort können sich seit gestern alle Augsburger testen lassen. Wie das Ganze abläuft.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Es gibt auch gute Nachrichten in Zeiten von Corona : So schreitet aktuell die Digitalisierung im Bibertal schnell voran. Zwei Grundschulen in der Region profitieren davon am meisten. Der Gemeinderat hat sich nämlich auf einen zukunftsweisenden Beschluss geeinigt. Wie dieser aussieht und warum es auch finanziell für das Bibertal gut aussieht.

: So schreitet aktuell die im schnell voran. Zwei Grundschulen in der Region profitieren davon am meisten. Der Gemeinderat hat sich nämlich auf einen zukunftsweisenden Beschluss geeinigt. Wie dieser aussieht und warum es auch finanziell für das Bibertal gut aussieht. Die Infektionszahlen sind wieder gestiegen, die Todesfälle durch Covid-19 kaum. Auch die Zahl der schweren Corona-Verläufe bleibt gering. Warum jetzt die Todesfälle nicht steigen, wo sich doch wieder mehr Menschen infizieren, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Reinhard Hoffmann , Direktor des Instituts für Labormedizin und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Augsburg , sieht aber zwei mögliche Erklärungen. Welche das sind.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 246.948 Fälle, das sind 782 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 58.285 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 208 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

