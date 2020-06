vor 2 Min.

Das Corona-Update vom 9. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Thomas Fritzmeier

Lagerfeuer machen, Zelten unter freiem Himmel, am Flussufer grillen oder mit dem Surfbrett über den See paddeln: Weil immer noch unklar ist, ob Urlaub im Ausland heuer überhaupt möglich sein wird, planen viele Menschen in diesen Tagen, wie sie die Ferien und ihre freie Zeit im eigenen Land verbringen können - und überrennen voraussichtlich die heimischen Naherholungsgebiete. Eine Entwicklung, die Gastronomie und Hotellerie sicherlich freuen wird – die Natur- und Umweltschützern aber Sorgen bereitet. Welche Probleme die Naturschützer in Bayern jetzt schon sehen, erklärt unsere Autorin Maria Heinrich.

Ganz viel Ruhe herrscht derweil am Münchner Flughafen. Seit bald zweieinhalb Monaten ist der Flugbetrieb fast vollständig eingestellt – das hat es in dieser Dauer noch nie gegeben, seit der Airport 1992 eröffnet hat. 2019 gab es täglich über 1100 Starts und Landungen, nach Beginn der corona-bedingten Reisebeschränkungen waren es noch etwa 50. Jetzt soll es langsam wieder aufwärts gehen, von "Normalität" ist man aber noch weit entfernt, schreibt Daniel Weber. Auch, weil die Deutschen lieber daheim bleiben.

Die deutschen Bürger bleiben (vorerst) im eigenen Land - die deutschen Güter (leider) auch. Und das hat gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Exporte im April im Vergleich zum gleichen Monat des vergangenen Jahres um mehr als 31 Prozent eingebrochen, das ist der stärkste Rückgang der Nachkriegsgeschichte. Die Unternehmen aus der Region machen dabei keine Ausnahme.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nach der coronabedingten Verschiebung geht es jetzt endlich los: Ab Mittwoch ist die Landesausstellung „Stadt befreit“ in Aichach und Friedberg geöffnet. Das Friedberger Schloss präsentiert sich als Schatzkiste, das Feuerhaus Aichach als Multimediashow. Was es sonst noch zu entdecken gibt: Ute Krogull hat sich umgeschaut.

Einen großen Schritt in Richtung Normalität wagt man in Thüringen. Dort werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen am 13. Juni aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Welche weiteren Lockerungen das Bundesland plant, lesen Sie hier.

Auf einem Spargelhof im Kreis Aichach-Friedberg wurden kürzlich 21 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, das Unternehmen beendete die Saison umgehend. Andere Betriebe hatten mehr Glück, kamen "mit einem blauen Auge" davon. Unsere Autorin Marlene Weyerer hat sich bei den Spargelhöfen in der Region umgehört.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 184.543 Fälle, das sind 350 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.423 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 52 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 305 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

