Das Corona-Update vom 18. Januar

Je schneller sich die Omikron-Variante verbreitet, umso knapper werden die PCR-Tests. Labore in Deutschland kommen derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen. Test-Ergebnisse lassen immer länger auf sich warten. Problematisch wird das vor allem, wenn Menschen in Isolation oder Quarantäne müssen. In der Politik stellt sich nun die Frage: Brauchen wir überhaupt so viele Tests? Meine Kollegin Margit Hufnagel hat die Debatte zusammengefasst.

Wie viele nahmen wirklich an Corona-"Spaziergängen" teil? Die Angaben über das Ausmaß jüngster Corona-Proteste in Augsburg gehen weit auseinander. Was dahintersteckt.

Wegen Omikron: Genesenenstatus gilt nur noch drei Monate. Omikron verbreitet sich rasant – und Politik und Behörden passen die Regeln an. Gesundheitsminister Lauterbach macht sich erneut für eine Impfpflicht stark.

Ü60 und ungeimpft: So groß ist Deutschlands Impflücke bei den Älteren. Gesundheitsminister Lauterbach und Virologe Drosten sehen eine besondere Gefahr in der Impflücke bei den Älteren. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.074.527 Fälle verzeichnet, das sind 74.405 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.465.638 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.727 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 159.032.129 Impfungen verabreicht. 62.472.585 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.553.083 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,8 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 39.189.121 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 47,6 Prozent.

Aufgrund des Versammlungsverbots in der Landsberger Innenstadt weichen die Corona-Spaziergänger aus. Ein Reporterteam unserer Redaktion wird von mehreren Personen angegriffen.

Kovid Kapoor lebt in Indien. Seit zwei Jahren teilt er seinen Namen mit der Pandemie. Doch Kovid kann damit leben: Die Missverständnisse nimmt der 31-Jährige mit Humor – und teilt sie regelmäßig auf Twitter.

Corona-Testpflicht in Kitas: Eltern kämpfen für Lollitests in ganz Bayern. Mehr als 15.000 Menschen in Bayern haben eine Online-Petition für flächendeckende PCR-Tests in Kitas unterschrieben. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter.

