vor 38 Min.

260 Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand in Lauingen

Auf dem Gelände der Firma Zill in Lauingen ist in der Nacht auf Neujahr eine Lagerhalle abgebrannt.

Großeinsatz für die Feuerwehren im Kreis Dillingen: In der Nacht auf Mittwoch brannte in Lauingen die Halle eines Betriebs. Der Schaden geht wohl in die Millionen.

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Kunststoff verarbeitenden Betriebs in Lauingen (Landkreis Dillingen) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Eine Lagerhalle brannte komplett nieder. Im Einsatz waren rund 260 Kräfte der Feuerwehren aus Dillingen, Lauingen, Gundelfingen und umliegender Gemeinden, der Werkfeuerwehren von Bosch und Same Deutz-Fahr, des THW Dillingen, Rotem Kreuz und Polizei.

Passanten hatten kurz nach Mitternacht das Feuer bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die mittlere von insgesamt drei Lagerhallen jedoch bereits in Vollbrand. Das Ausmaß der Flammen war laut Martin Koller, Kommandant der Feuerwehr Lauingen, enorm. Die gelagerten Kartonagen und Kunststoffe sorgte für eine große Hitzeentwicklung und bis zu 40 Meter hohe Flammen. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern.

Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich bis Mittwochmittag andauern. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (AZ)

Bild: Mario Obeser

