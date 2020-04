Corona-Krise: So tagt der Blindheimer Gemeinderat

Plus Der Gemeinderat trifft sich – auch öffentlich. Statt im Rathaus in der Gemeindehalle. Welche Beschlüsse gefasst werden.

Alle seine zwölf Räte sind gekommen. Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank hat vergangene Woche mit einem kompletten Gemeinderat eine Sitzung abgehalten – auch öffentlich. Aber unter besonderen Umständen. „Es ist natülich keine einfache Situation. Wir haben lange überlegt, ob wir eine Sitzung machen oder nicht. Und wenn ja, wie“, schildert Frank. Die Große Kreisstadt Dillingen hat beispielsweise mithilfe einer Video-Live-Konferenz „getagt“ und die Höchstädter Stadträte haben den Haushalt der Kommune still und je allein in den heimischen Wohnzimmern durchgearbeitet.

Öffentliche Sitzung mit einem Zuhörer

Die Blindheimer haben sich für eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats entschieden. Auch, so Bürgermeister Frank, weil es durchaus wichtige Tagesordnungspunkte gab, die in gemeinsamer Runde besprochen werden mussten – seien es notarielle Urkunden. Frank: „Die Sitzung fand mit allen entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen statt: genügend Abstand, überall Desinfektionsmittel, eigene Getränke, alle Türen waren offen und Unterlagen waren auch nicht im Umlauf.“

Nächste Sitzung am 28. April in der Gemeindehalle

Weil die Sitzung öffentlich war, waren in der Blindheimer Gemeindehalle auch Stühle für mögliche Zuhörer – mit Abstand – bereitgestellt. Ein Bürger war bei der Sitzung mit dabei. „Wir halten dieses Model vertretbar und können uns vorstellen, so auch die nächsten Monate zu tagen. Es ist völlig ungewohnt, aber wir waren schnell im Sitzungsmodus drin. So können wir die Funktionsfähigkeit unserer Gemeinde aufrechterhalten“, sagt der Bürgermeister. Dazu zähle aus seiner Sicht auch eine Sitzung, um den Etat für das laufende Jahr auf den Weg zu bringen. Voraussichtlich am 28. April will er den Haushalt mit seinem Gemeinderat verabschieden – in gleicher Runde. „Ich habe es allen Räten freigestellt, ob sie zur Sitzung kommen wollen oder nicht. Alle waren da“, so Frank.

Neben wichtigen Unterschriften und Vergaben hat der Blindheimer Gemeinderat über die Auswertung einer Verkehrsmessung diskutiert. Auf vielfachen Wunsch von Bürgern fand im ersten Schritt an der Ortseinfahrt Unterglauheim eine Verkehrsmessung statt und im zweiten Schritt wurde die Polizei um eine Blitzaktion dort geben. Das Ergebnis: Es gab laut Frank einige Geschwindigkeitsüberschreitungen, aber überschaubar. Und: Der schnellste war mit „nur“ 76 Stundenkilometer unterwegs.

Das Ergebnis einer Verkehrsmessung in Unterglauheim

Viel wichtiger, und das habe das Gremium bei der auch besprochen, sei aber die Tatsache, dass die Kontrollen der Polizei nur dann Sinn machen, wenn sich die Bürger nicht gegenseitig davor warnen. „Denn in der Regel sind es die eigenen Leute, die zu schnell fahren. Wenn sich aber alle sofort gegenseitig warnen, ist diese Aktion eher kontraproduktiv“, so Frank. Einerseits würden die Unterglauheimer Maßnahmen fordern, andererseits werde die Blitzaktion „mehr oder weniger torpediert“. Das passe nicht zusammen.

Lesen Sie auch: