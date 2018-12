16:18 Uhr

Der Seriendieb mit dem roten Roller

Die Dillinger Kripo greift einen Tatverdächtigen auf. Er soll mehrere Autos aufgebrochen und Wertsachen gestohlen haben, auch im Kreis Dillingen.

Seit September 2018 ist es im Bereich der Polizeiinspektionen Nördlingen, Donauwörth, Dillingen und Rain immer wieder zu Pkw-Aufbrüchen gekommen (wir berichteten). Meistens wurde an den abgestellten Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen oder eine Tür aufgebrochen und anschließend Gegenstände (Taschen, Wertgegenstände, Geldbeutel, EC-Karten, Mobiltelefone) entwendet. Neben dem Diebstahlsschaden entstand den betroffenen Eigentümern zudem ein hoher Sachschaden an ihren Fahrzeugen. Die Autos waren in vielen Fällen an Wanderparkplätzen, Joggingstrecken oder Friedhöfen außerhalb von Ortschaften abgestellt. Aufgrund der Begehungsweise und anderer Erkenntnisse wurde geprüft, ob die Taten dem gleichen Täter zugeschrieben werden können.

Umfangreiche Ermittlungen der betroffenen Landinspektionen in Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 2 der Kripo Dillingen lenkten schließlich den Tatverdacht auf einen 45-jährigen gebürtigen Niederbayern, der ohne festen Wohnsitz ist. Er wurde vor einer Woche im Dillinger Bereich festgestellt und mit Unterstützung der Polizeiinspektion Dillingen festgenommen. In seinem Auto, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, wurden zwei Handys aufgefunden, welche von Auto-Aufbrüchen bei München und Altötting stammen.

Der Tatverdächtige soll immer wieder in Höchstädt gewohnt haben

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte sich der Tatverdächtige in der zurückliegenden Zeit immer wieder bei einer Bekannten in Höchstädt aufgehalten haben. Dort wurde bei einer Durchsuchung ein weiteres gestohlenes Mobiltelefon aufgefunden, das bei einem Autoaufbruch in Baden-Württemberg entwendet wurde. Es wird derzeit geprüft, ob und inwieweit der Mann für entsprechende Taten in Bayern und dem angrenzenden Baden-Württemberg in Frage kommt.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann am vergangenen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Haftrichter beim Amtsgerichts Augsburg vorgeführt. Dieser erließ noch am selben Tag Haftbefehl, unter anderem wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten und ordnete die Untersuchungshaft an.

Der Mann könnte mit einem roten Roller unterwegs gewesen sein

Den Ermittlungen zufolge könnte der Mann bei seiner Tatbegehung auch mit einem roten Roller unterwegs gewesen sein. Da das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Kriminalpolizei Dillingen um Hinweise über den Verbleib des roten Rollers der Marke Rex:

Wann und wo fiel der Roller in den vergangenen drei Monaten auf, oder wurde dem 45-jährigen Tatverdächtigen eine Unterstellmöglichkeit (vielleicht eine angemietete Garage oder Ähnliches) für einen solchen Roller gegeben? Wer kann Angaben dazu machen, wo sich der rote Roller derzeit befindet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0. (pol)

Themen Folgen