Dillinger Kulturtage: Schätze in der Landschaft, Modelle in der Schalterhalle

Alle sieben Denzel-Kapellen kann man sich in Dillingen jetzt auf einen Blick anschauen. Sie stellen besondere Anziehungspunkte der Region dar.

Die sieben Wegkapellen, initiiert und gestiftet von der Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Stiftung, Wertingen, bilden mittlerweile besondere Anziehungspunkte in der Region. Gleichzeitig sind sie ansprechende Wegmarken im heimischen Radwegenetz. Mit diesem Hinweis eröffnete Vorsitzender Anton Kapfer vom Verein DLG – Kultur und Wir die Ausstellung, die das gesamte Projekt mit maßstabsgetreuen Modellen der einzelnen Kapellen sowie fundierten Beschreibungen dazu thematisiert. Anlass, das Ausstellungsprojekt auch in das Programm der aktuellen Kulturtage aufzunehmen, sei die Tatsache, dass sechs der Kapellen das Landschaftsbild im Landkreis Dillingen bereicherten und die siebte nahe an der Grenze zum Landkreis angesiedelt sei, so der Vorsitzende. „Menschen brauchen Orientierungsmarken, nicht nur für ihr Gedächtnis und die Seele, sondern auch als architektonische Zeichen in der Landschaft.“

Gleichzeitig präsentierten die Wegkapellen einen markanten Kulturfaktor im Landkreis Dillingen, was auch dazu geführt habe, diese Modellausstellung zu initiieren. In diesem Zusammenhang dankte Anton Kapfer der Sparkasse Dillingen-Nördlingen dafür, dass die Modelle in der Schalterhalle in Dillingen gezeigt werden. Siegfried Denzel dankte ebenfalls den Verantwortlichen der Sparkasse und des Vereins Kultur und Wir. Für ihn als erfolgreichen Unternehmer sei es immer ein großes Anliegen gewesen, sich trotz knapp bemessener Zeit dennoch mit Kunst, Kultur und Religion zu beschäftigen. Daher sei es ihm ein großes Anliegen gewesen, mit der Denzel-Stiftung von seinem unternehmerischen Leben etwas an die Kunst und Kultur zur Freude der Menschen in der Region zurückzugeben.

Dillinger Sparkassenvorstand freut sich über die Wahl der Örtlichkeit

Thomas Schwarzbauer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, war begeistert, dass die Ausstellungsinitiatoren die Schalterhalle der Dillinger Sparkasse als Räumlichkeiten für ihr Event gewählt haben. „Wir freuen uns, ganz besonders mit den Lockerungen von Corona wieder einmal Treffpunkt für die Menschen der Region zu sein, nicht nur in Sachen Geld, sondern auch für hoffentlich viele Interessierte an der Kunst und Kultur“, sagte der Sparkassenchef. Anschließend erläuterte Alfred Bühler, Zimmerermeister bei der Binswanger Holzbaufirma Gumpp und Maier, wie sowohl die sieben Kapellen nach den Vorlagen der jeweiligen Architekten als auch die maßstabsgetreuen Modelle für die Ausstellung gebaut wurden.

„Mit dem Stifter der Kapellen verbinden mich die Liebe zur Kultur, Kunst und besonders Musik“, sagte Bühler, und so betrachte er auch die Mitwirkung bei der Errichtung der sieben Kapellen als eines seiner eigenen Lebenswerke. Es handele sich um ein Projekt von großer Tragweite, „was auch zu einer Herzensangelegenheit von mir persönlich wurde“. Dillingens evangelischer Pfarrer Manuel Kleiner ergänzte: „Mit den Kapellen wurden in die Landschaft Schätze gestellt, zur Ruhe und Meditation für eine gestresste Gesellschaft.“ Es sei besonders wichtig, so Pfarrer Kleiner, mit der Ausstellung den Sinn und die dafür stehende Architektur der Kapellen den Menschen näherzubringen. Sie kann bis zum 22. Oktober in der Schalterhalle der Sparkasse von allen Interessierten zu den jeweils täglichen Öffnungszeiten besichtigt werden.

